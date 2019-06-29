الجينز ذو الأرجل الواسعة نجم موضة الصيف

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمثل الجينز ذو الأرجل الواسعة (Wide Leg Jeans) نجم الموضة النسائية هذا الصيف، حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية، مثل Zara و Vero Moda وJacquemus وTu es mon TRÉSOR.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية، زيلكه جيرلوف، أن الجينز ذا الأرجل الواسعة يأتي بوسط عال ليداري امتلاء البطن والأرداف، كما أن القصة الواسعة تجعل الأرجل تبدو أطول بصرياً.

وأضافت جيرلوف أن الجينز ذا الأرجل الواسعة يتألق هذا الموسم بألوان الباستيل الحالمة، لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة، مثل الوردي والسماوي والبنفسجي والأصفر.