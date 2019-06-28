المصدر: دبي - الإمارات الوم

تغلّب على حرارة الطقس هذا الصيف في موشنجيت دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من أفضل أفلام السينما في هوليوود في الشرق الأوسط، وذلك من خلال اغتنام فرصة عرض الفترة المحدودة لترقية تذكرة اليوم الواحد للمتنزه الى التذكرة الصيفية، إذ ستتيح للزوار عدداً غير محدود من الزيارات طوال فترة الصيف وحتى 14 سبتمبر من العام الجاري.

ويسمح العرض لهواة الترفيه في موشنجيت دبي بزيارات متعددة إلى المتنزه من دون تحمل تكاليف إضافية، ويمكن لراغبي زيارة المتنزه شراء تذكرة اليوم الواحد إلكترونياً أو عند بوابة الدخول، ومن ثم استبدالها بالتذكرة الصيفية لدى مكتب خدمات الزوار في بداية يوم الزيارة.

استعدوا للانطلاق في رحلة ترفيهية صيفية مميزة، والالتقاء بشخصياتكم السينمائية المفضلة مثل شريك وكونغ فو باندا وغيرهما، أو الاستمتاع بعالم السنافر الخيالي، وخوض مغامرة من خلال الألعاب المشوقة.