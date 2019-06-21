إجازة صيفية فاخرة في «نخلة جميرا»

المصدر: الامارات اليوم

كشف فندق «ديوكس ذا بالم»، التابع لمجموعة «رويال هايدواي»، عن إطلاق العروض الشاملة، التي تتيح الاستمتاع بعطلة محلية لا نظير لها. ودعا الفندق ضيوفه إلى استكشاف أجواء مميزة تجمع بين الجمال البريطاني الساحر والفخامة العالمية، ضمن مكان واحد في قلب جزيرة نخلة جميرا.

ويتيح العرض الشامل أمام الضيوف فرصة الاستمتاع بطيف واسع من المأكولات والمشروبات من أرقى العلامات التجارية العالمية، التي تقدمها كل مطاعم الفندق، بما في ذلك مطعم «جريت بريتيش» و«ويست فورتينث» و«خيبر». كما يمكن للباحثين عن إجازة مفعمة بالمغامرات اختبار مجموعة من الرياضات المائية المتاحة، بينما يشكل نادي «ديوكس كيدز» الترفيهي للأطفال خياراً مثالياً يتيح للعائلات قضاء أجمل الأوقات.

المعلومات

- السعر: 1000 درهم.

سيحصل الزوّار على ربطة معصم عند وصولهم إلى الفندق، وينبغي ارتداؤها دائماً للاستفادة من باقة العروض.

يسري العرض الشامل منذ تسجيل الوصول في الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة 12 ظهراً في يوم المغادرة.

- مزايا العرض

- الفطور: مطعم «جريت بريتيش»، يقدم المطعم مائدة بوفيه فطور فاخر في الطابق الأرضي من الساعة 6:30 صباحاً حتى 11:00 صباحاً. يتوافر العرض يومياً ولا يستوجب الحجز المسبق.

- الغداء: مطعم «جريت بريتيش»، يقدم المطعم مائدة بوفيه غداء عالمي من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. يتوافر العرض يومياً ولا يستوجب الحجز المسبق.

- مطعم وشاطئ وحوض سباحة «ويست فورتينث»، يوفر المطعم قائمة غداء حسب الطلب تتضمن طبقين، من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً. يتوافر العرض يومياً ولا يستوجب الحجز المسبق.

- العشاء: مطعم «جريت بريتيش»، يقدم المطعم مائدة بوفيه عشاء متجدد كل ليلة من الساعة 6:30 مساءً حتى الساعة 11 ليلاً. يتوافر العرض يومياً ولا يستوجب الحجز المسبق.

مطعم «خيبر»، يتيح المطعم الهندي قائمة طعام حسب الطلب تتضمن ثلاثة أطباق، من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة 11 ليلاً. يتوافر العرض يومياً ويستوجب الحجز المسبق.

- مطعم «ويست فورتينث ستيك هاوس»، يقدم المطعم الشهير قائمة عشاء حسب الطلب تتضمن ثلاثة أطباق. يتوافر العرض مرة واحدة خلال مدة الإقامة ويستوجب الحجز المسبق.