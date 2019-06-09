أفكار لتنسيق الملابس السوداء

المصدر: برلين - د.ب.أ

يعد الأسود سيد الألوان، فهو يمنح المرأة إطلالة أنيقة وفخمة من ناحية، ويجعلها تبدو أكثر رشاقة من ناحية أخرى. وكي لا تبدو إطلالة الأسود قاتمة، تنصح خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر بتنسيق الأسود مع ألوان فاتحة أو زاهية، لكسر الطابع الحاد للأسود. ولهذا الغرض يمكن تنسيق فستان أسود مع حذاء رياضي يسطع باللون الأبيض للحصول على إطلالة كاجوال ذات طابع رياضي، في حين يمكن تنسيق الفستان الأسود مع حذاء ذي كعب عال يزهو باللون الأحمر، للحصول على لإطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة. كما يمكن تخفيف حدة الإطلالة السوداء من خلال الحلي اللافتة للأنظار، مثل القلائد الكبيرة أو الخواتم الكثيرة أو الأقراط الضخمة.