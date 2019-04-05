«آربان رتريت» يقدّم دورة مطاعم جديدة

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كشفت «آربان رتريت»، منصة تقديم الطعام في أبوظبي، التي حظيت بشهرة واسعة في مجال تقديم الطعام ولفتت الأنظار إليها في الإمارات، النقاب عن مجموعتها المتناوبة الرابعة، وعن تقديمها خيارات جديدة للطعام في موقعها بياس مول.

وتشمل التشكيلة الجديدة من المطاعم كلاً من: كراست وأرابيكا بوزا وآسيا وفليبت كيتشن، في حين ستستمر مطاعم العريش وبرزة الفريج وآسيا وويست تو ويست وسكر دوز وريفوليشن كيتشن وبورو بلانكو المكسيكي، حيث حققت هذه المطاعم نجاحاً مبهراً جعلها تستمر لدورة جديدة مع «آربان رتريت».

وتأتي المطاعم الجديدة ومعها عروض ونكهات رائعة، حيث سيستمتع الزوار بخيارات واسعة بدءاً من لفائف الجبن المشوية، ومروراً بالبوريتو النباتي المليء بالنكهات، وانتهاء بمختلف أنواع الحلويات والآيس كريم، وغيرها.

وأصبح «آربان رتريت» من أكثر وجهات الطعام انتشاراً ورواجاً في أبوظبي، منذ انطلاقه في شهر يونيو، وذلك بعد تأسيسه من قبل دانا الشريف، حيث كان الهدف من ورائه أن يصبح أكبر منصة لدعم المواهب المحلية، ومساعدتهم على الانطلاق وابتكار أحدث التوجهات في قطاع المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط. كما يذكر أن مطعم «أوف ذا هوك» قد شارك في دورتين مع «آربان رتريت»، وبعد تحقيق نجاح مبهر استقل المطعم ليبقى تحت مظلة «آربان رتريت» لكن ضمن موقع مستقل في ياس مول.

ويوجد «آربان رتريت» في الطابق الثاني بياس مول.