عالم الموضة الرجالي.. الحدود تذوب شيئاً فشيئاً

المصدر: برلين - د.ب.أ

تمزج الموضة الرجالي في الموسم الصيفي المقبل بين الطابع الفخم والطابع الرياضي، لتمنح الرجل إطلالة عملية ومريحة تغلفها الأناقة. وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه، أن الحدود بين ملابس العمل والملابس الكاجوال تذوب شيئاً فشيئاً في عالم الموضة الرجالي؛ إذ تستلهم الموضة هذا العام الكثير من عالم الملابس الرياضية.

وأضاف أن هذا الاتجاه يتجسد في تنسيق البذلة مع «تي شيرت» للحصول على إطلالة أنيقة وكاجوال في آن واحد. وتماشياً مع هذا الاتجاه تشهد الموضة هذا العام عودة قوية للصديري، الذي يطل بوجه عصري من خلال الألوان الجذابة والخامات الفخمة.

نجم بنقوش هندسية

من جانبه، قال خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس، إن قميص البولو يمثل نجم الموضة الرجالي هذا الصيف؛ نظراً لأنه يجمع بين الطابع الأنيق والطابع الرياضي الكاجوال. وأوضح أن قميص البولو يمتاز بطابع كاجوال أكثر من القميص العادي، وفي الوقت نفسه يتمتع بطابع أكثر أناقة من الـ«تي شيرت» العادي. وفي صيف 2019 يمتاز قميص البولو بنقوش هندسية، إلى جانب ملامحه المميزة، والتي تتمثل في الخطوط الرياضية واللوجو اللافت للأنظار. ولا يتم تنسيق قميص البولو مع سروال جينز أو سروال شينو فقط، بل يمكن أيضاً تنسيقه مع بذلة أو بليزر للحصول على إطلالة أنيقة وكاجوال في آن واحد (Smart Chic).

قميص هاواي.. وسروال الشينو

بدورها، أشارت مستشارة المظهر الألمانية كاتارينا شتارلاي، إلى أن موضة هذا الصيف تتألق أيضاً بقميص هاواي، الذي يمتاز بنقوش الزهور والورود والأغصان، التي تشيع أجواء العطلات الصيفية. وأضافت أن سروال الشينو يشهد رواجاً كبيراً في عالم الموضة الرجالي هذا الصيف. ويمتاز السروال بقصته الواسعة، كما يطل بقصة تصير ضيقة بالاتجاه إلى أسفل ليحاكي الملابس الرياضية.