تطبيق يتنبأ بمن يحاولون التهرّب من الحميات الغذائية

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أظهرت دراسة حديثة أجراها المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من ثلثي البالغين في الولايات المتحدة يعانون السمنة، وأكثر من نصفهم يحاولون إنقاص أوزانهم. من هذا المنطلق، طور فريق من الباحثين بجامعة «دريسكل» للفنون والعلوم في ولاية بنسلفانيا الأميركية تطبيقاً إلكترونياً يعمل على الهواتف الذكية، ويعتبر الأول من نوعه، إذ يمكنه التنبؤ بالمستخدمين الذين سيحاولون، على الأرجح، التهرب من الحميات الغذائية التي يلتزمون بها، ومساعدتهم على مواصلة الالتزام بتلك الحميات.

وقال رئيس فريق الدراسة، الباحث إيفان فورمان، إن «تطبيقات خسارة الوزن اكتسبت شعبية متزايدة، ولكن قلة من المستخدمين ينجحون في تخفيض أوزانهم والحفاظ على الوزن الذي وصلوا إليه، حتى بمساعدة هذه النوعية من التطبيقات»، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يلتزمون بحميات غذائية كثيراً ما يصابون بانتكاسات تؤدي للحيلولة دون إنقاص الوزن، أو ربما تؤدي إلى زيادة الوزن مرة أخرى.ويستخدم تطبيق «أون تراك» أساليب إحصائية متطورة تعتمد على منظومة التعلم الإلكتروني من أجل جمع البيانات حول الأنماط الغذائية الفردية الخاصة بكل مستخدم، لاسيما الأنماط السلوكية التي تعكس الالتزام بالحمية الغذائية، وكذلك السلوكيات التي تشير إلى أن المستخدم بصدد التخلي عن الحمية.