3 ملامح للأحذية النسائية هذا الموسم

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تتسم موضة الأحذية النسائية هذا الموسم بالجاذبية بفضل الألوان الزاهية والنقوش الجريئة، كما تمتاز بالخفة والشفافية لتمنح المرأة إحساساً بالراحة.

وقالت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس، إن الأحذية النسائية تخطف الأنظار إليها هذا الموسم بألوانها الزاهية كالأصفر ودرجات النيون والأخضر الزمردي والبترولي واللافندر، إلى جانب درجات الباستيل الحالمة والدرجات الطبيعية كالكريمي.

1- جلد الثعبان

تزدان الأحذية هذا الموسم بنقوش جلد الثعبان ونقوش جلد النمر، لتمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها. وتتألق الأحذية النسائية أيضاً هذا الموسم بالمظهر الشفاف على غرار حذاء سندريلا أو مظهر الجدائل لتعكس الخفة وتشيع أجواء الانطلاق السائدة في هذا الوقت من العام.

2- حذاء «Chunky Sneaker»

بالنسبة للموديلات الرائجة، قالت خبيرة الموضة الألمانية زيمونا راينر، إن الحذاء الرياضي ذا الكعب السميك «Chunky Sneaker» يشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم. ويشهد هذا العام عودة قوية لحذاء «ماري جين» الأسطوري، الذي تربع على عرش موضة الستينات، وهو يمتاز بمقدمة مستديرة وعريضة وإبزيم على مشط القدم.

3- كعب القطة

وأشارت راينر إلى أن موضة هذا العام تتألق بكعب القطة «Kitten Heels» من أجل إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة من ناحية والشعور بالراحة أثناء المشي من ناحية أخرى، موضحة أنه عبارة عن كعب نحيف لا يزيد ارتفاعه على 5 سم.

وأضافت راينر أن «السابوه» يندرج ضمن الموديلات الرائجة بقوة هذا الموسم، وهو يطل بمظهر أنيق إلى جانب طابعه المريح، موضحة أنه عبارة عن حذاء مغلق من المقدمة ومفتوح من الكعب.