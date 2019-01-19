التوتّر والوجبات السريعة والأرق.. أعداء البشرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يهدّد أسلوب الحياة الخاطئ البشرة بالشوائب، التي تسلبها نقاءها ونضارتها، وتُطفئ إشراقتها وتوهّجها.

وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة، وكذلك شرب الكحوليات، يشكلان عبئاً كبيراً على الكبد، ومن ثم يحدث خلل بعمليات طرد السموم من الجسم، وتكون النتيجة المحتومة حينئذ هي ظهور البثور والرؤوس السوداء على البشرة. كما يتسبب التوتر النفسي في الحياة الوظيفية أو الحياة الشخصية في ارتفاع مستوى هرمون التوتر المعروف باسم «الكورتيزول»، الذي لا يظهر في صورة العصبية وسرعة الاستثارة فقط، بل أيضاً في صورة شوائب تهاجم البشرة.

ولمحاربة شوائب البشرة تنصح فيشر المرأة بأخذ قسط كافٍ من النوم ليلاً. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع مستحضرات التقشير الإنزيمية بفعالية كبيرة في تنقية البشرة، وتصريف الشوائب من المسام.