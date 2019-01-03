3 أخطاء مكياج تسلب بشرتك نضارتها

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال فنان التجميل الألماني باتريك مالدينغر، إن ارتكاب بعض الأخطاء عند وضع المكياج يمهد الطريق لظهور البثور، التي تسلب البشرة نضارتها وإشراقتها.

ونصح المرأة بضرورة الابتعاد عن المبالغة في المكياج، وكذلك تخير الأدوات والحرص على تنظيف البشرة ليلاً.. وهنا ثلاثة من الأخطاء التي ينبغي على «حواء» تجنبها للتمتع ببشرة صحية وشابة، خصوصاً في ما يتعلق بالزينة والمكياج، حسب فنان التجميل الألماني.

1- المبالغة

أوضح باتريك مالدينغر أن أبرز الأخطاء هو وضع الكثير من المكياج؛ إذ يتسبب ذلك في إبطاء عملية الاستشفاء وتهيّج البشرة، كما أنه يؤدي إلى انسداد المسام واتساخها، ومن ثم تظهر البثور.

2- أدوات غير نظيفة

من الأخطاء وضع المكياج بواسطة أصابع أو أدوات غير نظيفة؛ إذ يتسبب ذلك في انسداد المسام وبالتالي ظهور البثور. لذا ينبغي تنظيف اليدين والأدوات بانتظام، مع مراعاة غسل إسفنجة المكياج بواسطة ماء ساخن وصابون.

3- عدم إزالة المكياج

يُعد عدم إزالة المكياج من أسباب ظهور البثور؛ إذ تترسب الأوساخ تحت طبقة المكياج، وتؤدي إلى ظهور البثور وحدوث الالتهابات. لذا ينبغي إزالة المكياج ليلاً قبل النوم، مع مراعاة تنظيف البشرة جيداً صباحاً ومساءً.