الكشمير.. فخامة تتطلب عناية خاصة

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

يعدّ الكشمير أرقى أنواع الصوف في العالم، لذا فهو يمنح المرأة إحساساً بالدفء من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة من ناحية أخرى. غير أن الكشمير يحتاج إلى عناية خاصة، كي يظل محتفظاً برونقه.

ولهذا الغرض ينصح الخبير الألماني، برند جلاسل، باختيار برنامج غسل مخصص للحفاظ على الصوف عند غسل الملابس المصنوعة من الكشمير في الغسالة الأوتوماتيكية، على أن يتم استخدام مسحوق غسيل سائل مخصص للصوف، مع مراعاة الابتعاد عن مُنعِّم الملابس.

وأضاف عضو الرابطة الألمانية لمواد العناية بالجسم ومساحيق الغسيل، أنه بعد الغسل يتم تجفيف الكشمير بوضعه في المجفف في وضع الهواء البارد. وبدلاً من ذلك يمكن تجفيف الكشمير في الهواء المتجدد، بوضعه على منشفة مفرودة وتقليبه على الجهتين بانتظام. ولا ينبغي تعليق الكشمير بغرض تجفيفه، كي لا تتعرض الشعيرات الدقيقة للضرر.

وكي يستعيد الكشمير رونقه مجدداً، يمكن كيّه بوساطة مكواة بخار، مع مراعاة وجود مسافة أمان كافية عند توجيه البخار إلى الكشمير.