فساتين زفاف 2019.. مطرّزة برقة الزهور وإطلالة الأميرات

المصدر: برلين - د.ب.أ

برقة الزهور والفراشات، وإطلالة الأميرات، تأتي موضة فساتين الزفاف، خلال العام الجديد 2019، التي مازال يتربع على عرشها أيضاً اللون الأبيض، ليزيّن ليلة العمر المميّزة عند كل فتاة.

وتستلهم موضة فساتين الزفاف في 2019 فساتين الزفاف الملكية، إذ تطل بقصّة مستوحاة من فساتين الأميرات ميغان ماركل ويوجيني، إضافة إلى تصاميم أخرى.

وقالت خبيرة الموضة الألمانية، سوزان برنارد، إن «فستان الزفاف يطلّ في 2019 بقصّة مستوحاة من قصّة فساتين الأميرات، التي تتخذ شكل حرف A، إذ تكون القطعة الفوقية ضيقة والتنورة واسعة».

وتمتاز هذه القصّة بأنها تغازل كل أشكال القوام، خصوصاً القوام «الكيرفي» الغني بالمنحنيات، كما تعمل هذه القصّة على إخفاء عيوب الأفخاذ والأرداف بفضل التنورة الواسعة، التي تنسدل بانسيابية على الأفخاذ والأرداف.

الأبيض على العرش

من جانبها، قالت خبيرة الموضة الألمانية، سونيا شولتس، إن «الأبيض يظل متربعاً على عرش ألوان فساتين الزفاف»، مشيرة إلى أنه يطلّ بدرجات لونية عديدة، أبرزها العاجي والبيج ودرجة الكابتشينو الخفيفة.

إضافة إلى ذلك، تشهد درجات أحمر الخدود الكلاسيكية، كالوردي والمشمشي، روّاجاً كبيراً في 2019، إلى جانب الأحمر والتدريجات اللونية، التي تكون بيضاء من أعلى مع تدريجات لونية بالاتجاه إلى أسفل.

دانتيل وتطريزات

وأضافت شولتس أن «فستان الزفاف يزدان هذا العام بالدانتيل الرقيق، والتطريزات المفعمة بالرقة والأنوثة كالزهور والفراشات»، مشيرة إلى أن بعض التشكيلات الجديدة تتألق بفتحة صدر على شكل حرف V، في حين تخطف موديلات أخرى الأنظار إليها بفتحة ظهر متفرّدة.

وتتجمّل بعض الموديلات بحمالات رقيقة، بينما تتحلّى موديلات أخرى بأكمام شفافة مطرّزة بالدانتيل.

من ناحيتها، أشارت خبيرة الموضة الألمانية، كيرين فيزينر، إلى أنه بجانب الفستان على شكل حرف A يشهد فستان «الهيبيز» روّاجاً كبيراً أيضاً، موضحة أن «هذا الفستان يمتاز بطابع بوهيمي جريء بفضل شكله الانسيابي، وقصته المستقيمة الفضفاضة».

ماذا عن النصف الآخر؟

قالت خبيرة الموضة الألمانية، سوزان‬ برنارد، إن «بدلة الزفاف تزهو باللون النبيذي الداكن في 2019»، مشيرة إلى‬ أنها تتناغم مع قميص يزهو باللون الأحمر البوردو، أو البرجندي، لتكتمل‬

‫أناقة إطلالة الأحمر الكاملة اللافتة للأنظار.‬

‫‬ومَن يرغب، من النصف الآخر، في إطلالة أكثر هدوءاً فيجد ضالته في اللون الأزرق البحري أو‬ الأزرق الداكن بلون الحبر. وتطلّ البدلة بقصّة مثالية تساير خطوط الجسم، لتبرز مزايا القوام الذكوري‬، المتمثلة في الأكتاف العريضة والوسط الممشوق.‬

سونيا شولتس:

«الأبيض يظل متربعاً

على عرش ألوان

فساتين الزفاف،

إضافة إلى درجات

لونية متميّزة».