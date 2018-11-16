5 نصائح لمنزل يليق بزوّار دبي

المصدر: ندى الزرعوني - دبي

تستقبل دبي يومياً آلاف الزوار، سواء ممن قَدِموا لحضور العديد من الفعاليات والمؤتمرات العالمية، أو للاطلاع على التجارب الفريدة التي تتيحها الإمارة في مجالات الثقافة والهندسة المعمارية والتصميم. وإلى جانب تجربة الفنادق والمنتجعات العالمية المتنوعة في المدينة، إلا أن هناك شكلاً جديداً للإقامة المؤقتة للسياح في دبي، والتي تتمثل في استئجار منازل يتم إعدادها وتهيئتها بحسب احتياجات الزائر، الأمر الذي يحققه صاحب هذه الفيلا من خلال تغيير الديكورات، وإضافة التفاصيل المناسبة لكل ضيف، وهي الصفة المعروفة باسم «سوبر هوست»، ويمكن اختيار وطلب هذه الفلل عبر مواقع إلكترونية متخصصة بالسفر. واحتفاءً بـ«أسبوع دبي للتصميم» الممتد من 12 وحتى 17 الجاري، تقدم الـ«سوبر هوست»، ريم الخطيب، المضيفة لأحد أبرز منازل دبي المدرجة في منصة «أير بي إن بي» المتخصصة في السفر، خمس نصائح حول كيفية تصميم وتزيين المنزل لينال إعجاب الجميع:

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