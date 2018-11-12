عرض أزياء سبلاش يعود من جديد ليتألق بحضور عدد من النجوم

المصدر: دبي -الامارات اليوم

أعلنت علامة الموضة الراقية ’سبلاش‘ عن استكمال تحضيراتها لإطلاق عرض أزيائها المميز والمفضل لدى عشاق الموضة. حيث يتزامن العرض الذي يقام بشكل نصف سنوي مع ذكرى الاحتفال بمرور 25 عاماً على بداية تأسيس العلامة. ستستعرض ’سبلاش‘ خلال الفعالية التي تتصف بطابع أكبر وأفضل وأروع من سابقاتها مجموعة من أبرز التصاميم العصرية التي تحاكي نمط أزياء الشارع، لتعكس أسلوباً فريداً ودرامياً لطالما ارتبط باسمها.



ومن المقرر أن تنطلق الفعالية في ’الاستوديو‘ ضمن منتجع ’أتلانتس النخلة‘ مخصصةً عرضها الأول لفئة الشباب فقط، قبل إقامة حفل مميز لعملائها من أعضاء برامج الولاء ’شكراً‘ و’نخبة‘، أما ختام الحفل فسيكون مع عرض ساهر يتألق بحضور عدد من المشاهير والنجوم. وتماشياً مع نهج العلامة الرامي إلى إتاحة إمكانية الحضور أمام الجميع، ستباع بطاقات عرضي الطلاب الشباب والعملاء في المتاجر، كما سيحرص فريق على توافرها ضمن الجامعات المحلية.



تفخر علامة ’سبلاش‘ بتنظيم هذه الفعالية الشهيرة بالتزامن مع ذكرى مرور 25 عاماً على بداية مسيرتها الحافلة بالنجاجات في المنطقة. وفي إطار حرصها على تحقيق التطور والازدهار، وإطلاق كل جديد، أعلنت علامة ’سبلاش‘ مؤخراً عن إطلاق أولى حملاتها الترويجية بعنوان #إن_فاشن. وتعكس هذه الحملة التزام العلامة بالتعاون مع المجتمع والانتقال بمتجر التجزئة خارج الحدود المخصصة للمشاهير، بما يعيد تعزيز مكانتها كمنصة أزياء رائدة في منطقة الشرق الأوسط.