نصائح لإراحة الظهر في رحلات السيارة الطويلة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أوصى طبيب العظام الألماني راينهارد شنايدرهان بأخذ فترة راحة كل ساعتين في الرحلات الطويلة بالسيارة، وذلك لإراحة الظهر.

وأوضح أنه ينبغي أن ينزل السائق والركاب من السيارة والسير بخطوات سريعة لمدة ثلاث دقائق، مع أخذ شهيق وزفير. وبعد ذلك يتم رفع الذراعين في وضعية الوقوف، ثم إطالة الجسم، ثم ثني الركبتين أثناء الزفير. ولإطالة الفقرات العنقية ينبغي إجراء التمرين التالي: الوقوف في وضع قائم، ثم إمالة الرأس جهة اليمين، ثم فرد الذراع اليسرى، والبقاء في هذه الوضعية لمدة 10 ثوانٍ. وبعد ذلك، يتم تكرار التمرين ذاته على الجانب الآخر. وقبل مواصلة القيادة يمكن أيضاً ممارسة تمارين الضغط، وذلك بالتمدد على الأرض والوجه إلى أسفل، ثم رفع الجسم بدفع اليدين عن طريق الضغط على الأرض.