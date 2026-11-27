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لم تعد أدوية إنقاص الوزن مقتصرة على الحقن أو الحبوب، إذ أصبحت متاحة الآن في شكل شوكولاتة أيضا.

فقد أطلقت شركة الرعاية الصحية عن بعد Journi Health منتجا جديدا يحمل اسم Melt، وهو شوكولاتة مضاف إليها ”أورفورغليبرون“ (orforglipron)، المادة الفعالة في أقراص إنقاص الوزن التي تطورها شركة Eli Lilly تحت اسم ”فوندايو“.

وتعد Eli Lilly أيضا الشركة المنتجة لحقن ”مونجارو“ و”زيبباوند“ الشهيرة، واللتين تعتمدان على المادة الفعالة ”تيرزيباتيد“.

كيف يعمل المنتج الجديد؟

تقول الشركة إن المريض يتناول مربعا واحدا يوميا من هذه الشوكولاتة الموصوفة طبيا بهدف خفض الوزن. ويبلغ سعر العبوة التي تحتوي على 24 قطعة 315 دولارا، أي نحو 13 دولارا في اليوم.

لكن المنتج لم يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ولم يخضع لأي تجربة سريرية، لذلك لا يزال من غير الواضح مدى فعاليته الحقيقية في إنقاص الوزن.

شكوك حول الفعالية والسلامة

وفي الدراسات السابقة، فقد المشاركون الذين تناولوا أعلى جرعة يومية من ”أورفورغليبرون“ نحو 12٪ من وزنهم خلال 72 أسبوعا.

وللمقارنة، خسر من استخدموا الحد الأقصى من جرعة ”زيبباوند“ البالغة 15 ملغ، نحو 21٪ من وزنهم خلال الفترة نفسها.

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة لأدوية إنقاص الوزن الإسهال والغثيان والقيء والإمساك. ولم يتضح بعد مقدار الجرعة الموجودة فعليا في المنتج الجديد. كما لم يكشف موقع الشركة عن التفاصيل الغذائية للشوكولاتة، بما في ذلك عدد السعرات الحرارية وكمية السكر، رغم أن الإفراط في السعرات والسكر قد يعرقل فقدان الوزن ويضر بمرضى السكري من النوع الثاني.

الشركة تدافع عن المنتج

وقالت لونا يو، مؤسسة Melt، لمجلة Wired: ”تحدثنا مع مرضى توقفوا عن العلاج بسبب هذه العوائق. إنهم يستحقون بدائل تستحق التجربة“.

لكن شركة Eli Lilly هاجمت المنتج الجديد، وقالت في بيان إن ”فوندايو“ دواء فموي معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وطوّر عبر سنوات من البحث العلمي والتجارب السريرية القوية.

وأضافت أن منتجا غير مدروس يستخدم الشوكولاتة بوصفها وسيلة مزعومة لإنقاص الوزن يحول حاجة صحية حقيقية إلى حيلة تسويقية، داعية الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات ضد المنتجات المقلدة التي تستهدف المستهلكين من دون علمهم.

نسخة مركبة وليست معتمدة

وكان ”أورفورغليبرون“ قد حصل في أبريل الماضي على موافقة بوصفة طبية للبالغين للتحكم في الوزن، على شكل أقراص فقط. أما منتج Journi Health فيعتمد على نسخة مركبة من الدواء، أي أنها تُحضّر في صيدلية بدل الشركة المصنعة. وتسمح الصيدليات بإعداد نسخ مركبة من الأدوية إذا كان الدواء يعاني نقصا في السوق، أو إذا احتاج المريض إلى تركيبة أو جرعة مختلفة عن المتوافرة.

ليست فكرة جديدة

وفكرة ”شوكولاتة إنقاص الوزن“ ليست جديدة، إذ ظهرت أول حلوى مخصصة لإنقاص الوزن في الولايات المتحدة عام 1944 تحت اسم ”Ayds“، وروج لها بقدرتها على مساعدة المستخدمين على خسارة نحو 4.5 كيلوغرام خلال خمسة أيام دون حمية أو رياضة. وحققت شعبية كبيرة في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تنهار مبيعاتها في الثمانينيات بسبب تشابه اسمها مع مرض الإيدز، ما دفع الشركة إلى محاولة تغيير اسمها إلى ”Diet Ayds“ دون جدوى.