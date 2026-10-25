حمدان بن محمد: منح جائزة «دبي الأفعال» لـ «فيكس ديزرت»

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح مشروع «فيكس ديزرت للشوكولاتة» جائزة «دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المشاريع في المجال التجاري، تقديراً لنجاحه في تحويل فكرة بدأت من مشروع منزلي في دبي إلى مشروع تجاري عالمي أحدث تأثيراً استثنائياً في قطاع الشوكولاتة، وأسهم في ترسيخ فئة جديدة حملت اسم «شوكولاتة دبي».

وقال سموه بهذه المناسبة: «نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال التجاري لمشروع (فيكس ديزرت).. الذي قدّم للعالم منتجاً جديداً باسم Dubai Chocolate».

وأضاف سموه: «سارة حمودة ويزن العاني بدآ من مشروع منزلي في دبي، ليصل أثره إلى العالم.. نمت مبيعات الشوكولاتة بوصفة دبي بنسبة 1,234% خلال عام واحد، وامتد أثر المشروع إلى إمدادات الفستق عالمياً.. واليوم، تُباع منتجات باسم (Dubai Chocolate) حول العالم وفي أكثر من 100 مطار.. هذا هو Dubai-it.. من مشروع منزلي إلى نجاح عالمي.. مبروك لفريق فيكس ديزرت».

وفاز مشروع «فيكس ديزرت للشوكولاتة» بجائزة «دبي الأفعال» بعد نجاحه في تحويل فكرة بدأت في مشروع منزلي بدبي إلى نجاح تجاري عالمي أحدث تأثيراً استثنائياً في قطاع الشوكولاتة، ورسّخ عالمياً فئة جديدة حملت اسم «شوكولاتة دبي»، ووصل المشروع إلى أكثر من مليوني عميل خلال 15 شهراً، وباع أكثر من 6.5 ملايين قطعة شوكولاتة.

ودخلت «شوكولاتة دبي» ضمن قائمة المنتجات الأكثر بحثاً على محركات البحث العالمية، وسجل وسم «شوكولاتة دبي» 13.8 مليار مشاهدة خلال ثلاثة أشهر، وأصبحت ضمن منتجات مئات العلامات التجارية العالمية، ووصلت إلى أكثر من 100 مطار حول العالم، وحققت مبيعات الشوكولاتة بوصفة دبي نمواً بلغ 1.234% خلال عام واحد.

وحقق المشروع نمواً سريعاً غير مسبوق بالقطاع في إنجاز يعكس فلسفة دبي الأفعال، فكرة ولدت في دبي، وحققت نجاحاً استثنائياً في وقت قياسي، وانتقلت لتحقق نجاحاً عالمياً.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد عبدالله القرقاوي: «مشروع واحد يمكن أن يُحدث تحولاً في قطاع بأكمله، ويغيّر اتجاه الطلب، ويدفع كبريات الشركات العالمية إلى تطوير منتجات جديدة. هذا ما حققه مشروع فيكس ديزرت. فكرة بدأت من منزل في دبي، وأطلقت موجة تجارية عالمية حملت اسم دبي، وهذه هي فلسفة Dubai-it أن يتحوّل طموح أصحاب مشروع إلى إنجاز استثنائي يمتد أثره إلى صناعة كاملة في وقت قياسي وبجودة عالية».

وأضاف: «نحتفي في جائزة دبي الأفعال بقدرة الأفكار على صناعة فرص جديدة وتحريك قطاعات اقتصادية عالمية، وتجربة فيكس ديزرت تؤكد أن دبي تمنح المشاريع، مهما كانت بداياتها صغيرة، فرصة لصناعة أثر كبير، فمن هنا يمكن لفكرة أن تصل إلى الملايين، وتفتح أمام قطاع كامل آفاقاً جديدة للنمو».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال» لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر.

وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة دبي الأفعال (Dubai-it Award)، وهي جائزة سنوية لتكريم من أنجز وفق فلسفة دبي في العمل وحقق المعنى الحقيقي لـ«Dubai-it»، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.

وتستهدف الجائزة الأفراد والمشاريع والمؤسسات والشركات التي أسهمت في تحويل الأفكار والطموحات إلى إنجازات ونتائج ملموسة، وتجسيد فلسفة دبي في العمل من خلال أفعال ومشاريع ذات أثر واضح.

حمدان بن محمد:

• سارة حمودة ويزن العاني بدآ من مشروع منزلي في دبي، ليصل أثره إلى العالم.

• منتجات باسم «Dubai Chocolate» تُباع حول العالم وفي أكثر من 100 مطار.