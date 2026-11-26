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كشف فريق دولي من العلماء عن زهرة أحفورية نادرة، يعود تاريخها إلى نحو 100 مليون عام، بعد اكتشافها بالصدفة داخل عينة من الحجر الرملي، جُمعت قبل أكثر من 130 عاماً، في اكتشاف يسلط الضوء على التاريخ التطوري المبكر للنباتات المزهرة.

ووفقاً لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم النبات أُطلق على الزهرة اسم توملينسونيلا بيديسيلاتا، ولا يتجاوز حجمها حجم حبة الأرز، وقد عُثر عليها داخل صخور تكوين داكوتا بولاية كانساس الأمريكية، المحفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان.

وجاء الاكتشاف خلال استخدام تقنية التصوير المقطعي المحوسب الدقيق (Micro-CT)، التي تعتمد على الأشعة السينية لإنتاج صور ثلاثية الأبعاد للتراكيب الداخلية للصخور. وكان الباحثون يفحصون العينة بحثاً عن أحفورية أخرى، قبل أن يلاحظ عالم النباتات القديمة ستيفن مانشستر وجود تجويف يحمل شكل زهرة متكاملة.

وأظهرت الفحوص أن الزهرة تنتمي إلى مجموعة النباتات أحادية الفلقة، التي تضم النخيل، وتتميز بتركيب زهري، يتكون من ثلاث سبلات وثلاث بتلات وستة أسدية وثلاث كرابل. وأوضح الباحثون أن الزهرة لم تُحفظ ببقاياها العضوية، بل تركت تجويفاً داخل الصخر، يعكس شكلها الخارجي، بعدما تحللت أنسجتها عقب دفنها في رواسب غنية بالطين. ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف يمثل أقدم سجل معروف حتى الآن لزهرة تحمل التركيب الكلاسيكي المميز لأحاديات الفلقة، ويوفر دليلاً مهماً لفهم تطور هذه المجموعة النباتية وانتشارها عبر العصور الجيولوجية.