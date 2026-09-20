عمدة نيويورك يعلن تركيب شطّافات في مقر إقامته .. ويدعو الأميركيين لتجربتها

أثار عمدة نيويورك زهران ممداني تفاعلًا واسعًا بعدما كشف عن تركيب شطافات للحمّام في مقر إقامته الرسمي «غرايسي مانشن»، في خطوة تعكس أحد التفاصيل اليومية التي اعتاد عليها كثير من سكان الشرق الأوسط، بينما لا تزال أقل انتشارًا في المنازل الأمريكية.

وأكد ممداني خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، الأربعاء، أن الشطافات أصبحت موجودة بالفعل في مقر إقامته، وذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان قد نفذ حديثه السابق بشأن تركيبها.

ويعيش ممداني وزوجته راما دواجى في «غرايسي مانشن»، المقر الرسمي لعمدة نيويورك، بعدما انتقلا إليه مع بداية العام. وكان ممداني قد تحدث في يوليو الماضي عن إدخال بعض التعديلات على المسكن، موضحًا أن الزوجين بدآ في جعله أقرب إلى منزلهما، ومن بين هذه التغييرات تركيب الشطافات.

وخلال حديثه عن تجربته، تعامل ممداني مع الشطافة باعتبارها وسيلة عملية للنظافة الشخصية، وهي وسيلة مألوفة في العديد من الدول العربية والآسيوية، لكنها ليست جزءًا أساسيًا من تجهيزات الحمامات التقليدية في الولايات المتحدة.

وتداولت منشورات ومقاطع حديثة منسوبة إلى ممداني حديثًا يشجع فيه الأمريكيين على تجربة الشطافة، مشيرًا إلى أن بعض الأنواع البسيطة منها يمكن الحصول عليها بسعر منخفض، ومتحدثًا عن أنها قد تغير تجربة استخدام الحمام بصورة كبيرة.

وتختلف العادات المتعلقة بالنظافة الشخصية بعد استخدام المرحاض من مجتمع إلى آخر. ففي دول عربية وآسيوية عديدة، أصبح استخدام المياه وسيلة شائعة وأساسية لدى كثير من الأسر، سواء من خلال الشطاف اليدوي أو تجهيزات أخرى مخصصة لهذا الغرض.

وفي المقابل، يعتمد عدد كبير من الأمريكيين بصورة أساسية على ورق المرحاض، ما جعل ظهور الشطافات في النقاش العام الأمريكي موضوعًا يثير الفضول والتفاعل.

وبعيدًا عن الجدل السياسي المرتبط باسم ممداني، تحولت الشطافة نفسها إلى محور حديث طريف في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، لتكشف عن اختلاف واضح في العادات اليومية بين المجتمعات، إذ يرى مستخدمو الشطافة أنها وسيلة أكثر اعتمادًا على المياه في النظافة الشخصية، بينما لا تزال الفكرة جديدة نسبيًا بالنسبة إلى شريحة من الأمريكيين.