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اقترب النجم الأرجنتيني السابق كارلوس تيفيز من تحقيق حلم طال انتظاره في عالم كرة القدم، بجمع الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فريق واحد، خلال مباراة اعتزاله المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر المقبل، على ملعب لا بومبونيرا، مع تأكيد مشاركة قائد منتخب الأرجنتين، واستمرار محاولاته لإقناع النجم البرتغالي بالحضور.

وأكد تيفيز مشاركة ميسي في المباراة، خلال حديثه مع لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ريو فرديناند، عندما سُئل عن حضور قائد منتخب الأرجنتين، ليرد قائلاً: ”ميسي سيلعب، وكذلك ريكيلمي“.

وبذلك، سيكون النجم الأرجنتيني حاضراً في ملعب لا بومبونيرا يوم 20 ديسمبر، لمشاركة زميله السابق هذه المناسبة الخاصة، لكن طموحات تيفيز تتجاوز ذلك، إذ يأمل في جمع ميسي ورونالدو ضمن فريق واحد، في مشهد لم يسبق له الحدوث خلال مسيرتهما.

ولا يُعد هذا الحلم جديداً بالنسبة إلى تيفيز، المعروف بلقب ”الأباتشي“، فقد كشف في أكتوبر الماضي عن رغبته في جمع النجمين خلال مقابلة عبر منصة أولغا، قائلاً: ”سأجمعهما معاً، سأذهب لإحضار كريستيانو.. وميسي أيضاً“.

وسبق لتيفيز اللعب إلى جوار النجمين، إذ زامل ميسي في منتخب الأرجنتين، كما لعب مع رونالدو في مانشستر يونايتد، وهو ما يمنح مباراة اعتزاله فرصة استثنائية لاجتماع اثنين من أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ كرة القدم.

وتحدث تيفيز أيضاً عن الأجواء التي يتوقع أن تسود المباراة، كاشفاً عن جانب من الطابع الترفيهي الذي يريد أن يضفيه على الحدث.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة ”TyC“، مازحاً بشأن المواجهة المحتملة بين ميسي ورونالدو وأحد المدافعين التاريخيين لنادي بوكا جونيورز: ”سترون كم سيضحك الجمهور عندما يواجه كريستيانو وميسي اللاعب فلاكو شيافي“.

ومن المقرر أن تقام مباراة اعتزال تيفيز يوم الأحد 20 ديسمبر، على ملعب بوكا جونيورز، بمشاركة عدد من أبرز اللاعبين الذين زاملوه خلال مسيرته الكروية.

وتضم قائمة الأسماء المرتبطة بالمشاركة في الحدث خوان رومان ريكيلمي، ومارتن باليرمو، وسيرجيو أغويرو، وغابرييل باتيستوتا، وجانلويجي بوفون، وأرتورو فيدال، وريو فرديناند.

ورغم تأكيد مشاركة ميسي، لا يزال كريستيانو رونالدو الهدف الأبرز لتيفيز، في ظل عدم حسم موقف النجم البرتغالي من الحضور حتى الآن.

وشدد تيفيز على أنه سيبذل كل ما في وسعه لإقناع رونالدو بالمشاركة، أملاً في تحويل مباراة اعتزاله إلى مناسبة استثنائية تجمع النجمين في فريق واحد.

وفي حال نجاحه في إقناع قائد منتخب البرتغال، فقد يشهد ملعب لا بومبونيرا حدثاً تاريخياً، بظهور ميسي ورونالدو معاً للمرة الأولى ضمن فريق واحد، خلال مباراة تكريم كارلوس تيفيز.