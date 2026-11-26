ليس حصن الفهيدي مجرد مبنى طيني وأبراج دفاعية بقيت على أطراف المدينة القديمة، بل شاهد على مراحل تشكل دبي، من مجتمع صغير اعتمد على البحر والتجارة، إلى مدينة اتسعت عمرانياً واقتصادياً، وأعادت اكتشاف علاقتها بماضيها في ظل تحولات متسارعة، وعلى امتداد نحو 239 عاماً انتقل الحصن بين وظائف متعددة، من الدفاع عن المدينة وإدارة شؤونها، إلى مقر للحكم، ثم إلى متحف، قبل أن يعود اليوم في صورة متحفية جديدة تستعيد ذاكرته وتقدمها للزوار بأدوات العرض الحديثة.

تعود نشأة حصن الفهيدي إلى عام 1787، في مرحلة كانت دبي تتشكل فيها بوصفها مركزاً ساحلياً يرتبط نشاطه بالبحر والتجارة، وتفرض طبيعة الحياة آنذاك توفير منظومة دفاعية تحمي المدينة ومجتمعها، وتعكس عمارة الحصن طبيعة البناء المحلي في تلك الفترة، إذ اعتمدت على مواد متوافرة في البيئة، وعلى حلول هندسية تتناسب مع المناخ واحتياجات الحماية، وتبرز في تكوينه الجدران السميكة، والأبراج، والساحات الداخلية، والممرات، وهي عناصر لم تكن مجرد تفاصيل معمارية، بل استجابة لضرورات الحياة والأمن في مدينة كانت تتشكل ملامحها الأولى.

ظل الحصن جزءاً من الحياة السياسية والإدارية في دبي، وشهد تغيرات في استخداماته مع تطور المدينة، وتشير المعلومات التاريخية إلى أنه ظل مركزاً للحكم حتى عام 1896، قبل أن تتغير وظائفه ويستخدم مركزاً إدارياً ومستودعاً للمؤن والممتلكات، في انعكاس للتحولات التي بدأت تفرضها متطلبات المدينة المتنامية.

عائشة خانصاحب: الجمهور سيكون على موعد مع العديد من البرامج المتنوعة، وجولات برفقة مرشدين دُربوا على تقديم أفضل تجربة.

وفي عام 1971، دخل الحصن مرحلة جديدة مع افتتاحه متحفاً، بتوجيهات المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليصبح أول متحف في دبي، وخضع حصن الفهيدي لمشروع إعادة تأهيل وتطوير شامل، استهدف الحفاظ على بنيته التاريخية وخصوصيته المعمارية، وإعادة تقديمه بوصفه متحفاً قادراً على استيعاب متطلبات العرض المعاصر، وجاء المشروع ضمن جهود إعادة إحياء المواقع التاريخية في دبي، مع المحافظة على أصالة المباني التراثية، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد منشآت قديمة تحتاج إلى تحديث وظيفي.

لحظة تذكارية

وتحدثت مديرة إدارة المقتنيات والتقييم الفني في حصن الفهيدي، مريم مظفر أهلي، لـ«الإمارات اليوم» عن بدايات العمل على المشروع، وقالت: «أطلق المشروع بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد أعلن عنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك في لحظة تذكارية في الحصن، حيث أعاد نفس لقطة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، التي كانت ملتقطة أمام المدفع لحظة افتتاحه»، وأضافت خلال جولة إعلامية في المتحف: «يركز المتحف على سرد قصة دبي الدفاعية، من خلال المقتنيات في مجال الدفاع، سواء الإسلامية أو حتى الاجتماعية، فضلاً عن الموروث الشفوي الكبير، والتي بمجملها تسرد قصة الحصن، وتبرز جميع المراحل التي مر بها، حيث كان مقراً للأسرة الحاكمة، ومركزاً لإدارة المدينة، ومركزاً دفاعياً، إلى أن تحول إلى أول متحف في إمارة دبي في عام 1971، وهذه السنة هي الذكرى 55 لتأسيسه»، ولفتت أهلي إلى أن المتحف يسلّط الضوء على علاقة حصن الفهيدي بالعالم عن طريق الأسلحة، فهناك أسلحة ما قبل الإسلام، ويعود أقدمها إلى أكثر من 8000 سنة، فضلاً عن أسلحة إسلامية لم تُعرض سابقاً، إلى جانب أسلحة تعود للقرنين 19 و20، واستخدمت للدفاع عن الحصن وفي منظومة الدفاع في الدولة. وأكدت أن مشروع إعادة التأهيل كان استثنائياً، وتمت الاستعانة بأجهزة مراقبة ورصد في محيط المنطقة التاريخية المجاورة للحصن، وكذلك على الحصن نفسه، وتمثلت مهمة الأجهزة في رصد أي اهتزازات أو ضرر قد يتعرض له الحصن، ومن خلالها تم إنجاز المتحف دون أي ضرر إنشائي. ونوهت بأنه تم اختيار وضع التجربة الجديدة تحت الأرض كي يكون الحصن أهم ما يراه الزائر عند الدخول، موضحة أنه تمت الاستعانة باستشاريي آثار عالميين، عملوا على وضع مخططات العمل والترميم للحصن، وأن النظام الذي تم تطبيقه فاز بجائزة ابتكار على مستوى العالم.

برامج متنوعة

وتحدثت مديرة حصن الفهيدي والمتاحف التخصصية في دبي للثقافة، عائشة خانصاحب، عن الجانب التشغيلي للحصن، مؤكدة أن الجمهور سيكون على موعد مع العديد من البرامج المتنوعة، بدءاً من الجولات التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، برفقة المرشدين الذين دُربوا على تقديم أفضل تجربة، وصولاً إلى البرامج والورش، ونوهت بأن المتحف قبل ست سنوات كان يستقطب آلاف السياح يومياً، متوقعة أن الشريحة الأكبر التي ستزور الحصن هي فئة السياح. ولفتت إلى حرصهم على تقديم برامج تفاعلية للعائلات، وورش أسبوعية خلال الإجازات، موضحة أنهم يتواصلون مع المدارس من أجل تنظيم الجولات للحصن، ونوهت خانصاحب إلى سعيهم لإقامة شراكات مع الجهات السياحية وكذلك مع المدارس والجامعات، حيث يمكن أن يقدم الطلاب البحوث المرتبطة بالمحتوى المتحفي، لاسيما طلاب الهندسة المعمارية، الذين يمكنهم تقديم الطلبات من أجل التعمق بالمقتنيات في الحصن. ولفتت إلى وجود العديد من المقتنيات العالمية والأسلحة والدروع الإسلامية، التي تقدم تاريخ دبي والمنطقة المحيطة بها، وكيف أن دبي لم تكن معزولة عن محيطها، بل كانت دائماً مترابطة مع المناطق المحيطة، منوهة بأن أهم القيم التي تقدم في دبي، هي التسامح وتبادل الثقافات، ويتم العمل على إبرازها من خلال البرامج التي تقدم، وأوضحت أنهم يركزون على التجارب التفاعلية التي تجذب مختلف الفئات العمرية، لاسيما الأجيال الصغيرة، حيث تم ابتكار تجارب تفاعلية، سواء من خلال الأنشطة أو المخيمات الشتوية وورش العمل، فضلاً عن التكنولوجيا التي تشكل جزءاً أساسياً من التجربة.

تطوير المحتوى

تكمن أهمية المشروع في الجمع بين حماية المبنى الأصلي، وتطوير التجربة المتحفية داخله، إذ لم تقتصر أعمال التأهيل على معالجة العناصر المعمارية، بل امتدت إلى تطوير المحتوى، وتنظيم المقتنيات، وإعادة صياغة مسار الزيارة، وتوظيف التقنيات الرقمية والوسائط السمعية والبصرية، بما يسمح للزائر بالتفاعل مع التاريخ بدلاً من الاكتفاء بمشاهدة القطع المعروضة.

وشمل المشروع تطوير مرافق متحفية جديدة ومساحات عرض وخدمات، مع الاستفادة من الامتداد تحت الأرض لتوفير مساحات إضافية، من دون أن يؤدي ذلك إلى طغيان العناصر الحديثة على الشكل التاريخي للحصن. وتكاملت أعمال إعادة التأهيل مع جهود تطوير المنطقة المحيطة، بما يعزز الوصول إلى الحصن، ويعيد ربطه بالأحياء والأسواق والمعالم التاريخية المجاورة، لتصبح زيارته جزءاً من تجربة أوسع لاكتشاف دبي القديمة.

6 قاعات

يضم المتحف في حلته الجديدة أكثر من 700 قطعة ومادة تراثية وتاريخية موزعة على ست قاعات رئيسة، تجمع بين التراث المادي وغير المادي، والمرويات الشفوية، والآثار، والأسلحة والدروع الإسلامية، إلى جانب الوثائق والمواد الأرشيفية والعروض الرقمية والتجارب السمعية والبصرية.

وتتجاوز فكرة العرض تقديم المقتنيات في سياق زمني تقليدي، لتربط القطع بوظائف الحصن وتحولاته وبالتاريخ الاجتماعي والعسكري للإمارة، وتمنح الزائر فرصة للتعرف إلى تفاصيل المكان من خلال مسارات موضوعية تتناول جوانب مختلفة من ذاكرته.

العمارة الأصلية

تبقى العمارة الأصلية للحصن من أبرز عناصر التجربة، إذ تحتفظ جدرانه وأبراجه بتفاصيل تعكس تقنيات البناء التي اعتمدها سكان المنطقة في الماضي، ويبرز برج المربعة بوصفه أحد العناصر الأساسية في تكوين الحصن، بجدرانه التي يبلغ سمكها نحو مترين، والمبنية من الحجر المرجاني والجبس، في نموذج يعكس مهارة البناء المحلي وقدرته على الصمود عبر القرون.

ذاكرة في مواجهة الزمن

تكتسب إعادة افتتاح حصن الفهيدي أهمية تتجاوز استعادة أحد المباني التاريخية، فهي تعيد إلى الواجهة سؤالاً يتعلق بكيفية حفظ ذاكرة المدن التي تتغير بسرعة، وكيف يمكن للمعالم القديمة أن تظل حاضرة في حياة المجتمعات، بدلاً من أن تتحول إلى شواهد معزولة عن محيطها، فالحصن الذي شهد بدايات دبي وتحولاتها، من مجتمع ساحلي ارتبط بالبحر والتجارة إلى مدينة عالمية، يقدم نموذجاً لمكان تتغير وظائفه من دون أن يفقد هويته، وتتحول قيمته مع الزمن من الحماية والدفاع إلى حفظ المعرفة والذاكرة والتاريخ.

مريم مظفر أهلي:

. يسلط المتحف الضوء على علاقة حصن الفهيدي بالعالم عن طريق الأسلحة، فهناك أسلحة ما قبل الإسلام ويعود أقدمها إلى أكثر من 8000 سنة.