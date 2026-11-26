بوغوتا - رويترز

في قطعة ذهبية صغيرة تتجسد واحدة من أشهر الحكايات التي ارتبطت بتاريخ أميركا الجنوبية، وتحديداً أسطورة «إل دورادو» التي دفعت المستكشفين الإسبان إلى البحث عن مدينة قيل إنها تزخر بالذهب، وقد استقطب «طوف المويسكا» اهتمام ملكة الدنمارك ماري، خلال زيارتها متحف الذهب في العاصمة الكولومبية بوغوتا، حيث توقفت أمام هذا الأثر الذي يجمع بين القيمة الفنية والدلالة التاريخية والرمزية.

وتعود القطعة، المعروفة باسم «طوف المويسكا»، إلى حضارة المويسكا التي عاشت في مرتفعات الأنديز الكولومبية قبل وصول الأوروبيين، وهي ليست مجرد نموذج لقارب ذهبي، بل قطعة نذرية صُنعت لتقديمها قرباناً، وتضم مجموعة من الشخصيات البشرية تتوسطها شخصية أكبر حجماً، تحيط بها شخصيات أصغر، يُعتقد أنها تمثل زعماء وكهنة ومجدّفين.

وترتبط القطعة بطقس تنصيب زعيم جديد لدى المويسكا، إذ تروي المصادر التاريخية أن الاحتفال كان يتضمن وضع الزعيم على طوف في بحيرة، بعد تغطية جسده بغبار الذهب.

المفارقة أن الطوف لم يُعثر عليه في بحيرة غواتافيتا، التي ارتبطت بالأسطورة، بل اكتشفه مزارعون عام 1969 داخل وعاء خزفي في كهف بمنطقة باسكا.