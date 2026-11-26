ديانا أيوب - دبي

بمشهد يختزن قسوة الألم والعنف، ويضع المشاهد منذ اللحظة الأولى أمام ذاكرة مثقلة بالجراح، انطلق عرض «صورة طبق الأصل»، الذي قدمه مسرح الشارقة الوطني في سادس أيام مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، في الشندغة، فاتحاً أبواب حكاية تتجاوز حدود الأسرة إلى أسئلة أعمق حول الإرث النفسي، وتشوهات الذاكرة، وقدرة الإنسان على الإفلات من ماضيه.

ينسج العرض حكاية زوجين وابن، تتشابك مصائرهم مع مآسٍ لا تنتهي، وندوب تستعصي على النسيان، وتنتقل من جيل إلى آخر، كأن الألم لا يكتفي بالبقاء في الذاكرة، بل يعيد إنتاج نفسه في الأجساد والعلاقات والسلوكيات، لتصبح الطفولة جرحاً مفتوحاً يرافق الإنسان حتى في محاولاته لبناء حياة مختلفة، وفي رحلة نفسية تتأرجح بين الرغبة في التحرر والخوف من المواجهة، يجد الإنسان نفسه محاصراً بما ظن أنه تجاوزه، ليكتشف أن الماضي لا يسكن خلفه فحسب، بل يتسلل إلى حاضره، ويتشكل في ملامحه وخياراته، حتى يغدو أكثر ما يخشاه صورة أخرى منه، أو انعكاساً لا يستطيع محوه أو الهروب منه، ويطرح العرض، عبر هذه المواجهة القاسية، سؤالاً عن إمكانية كسر دائرة الألم المتوارث، أم أن الإنسان، مهما حاول الانفصال عن جذوره الموجعة، يظل يحمل في داخله صورة طبق الأصل عنها.

صورة قاسية

منذ اللحظات الأولى، يضعنا العرض، الذي أخرجه حميد محمد عبدالله، في مواجهة مع صورة قاسية، زوج (شريف عمر) يحمل كرباجاً وزوجة (أنس نور الدين) تُعنَّف وتجلس أرضاً، وعندما تحاول النهوض يمسك بيدها ليراقصها على وقع الألم والكرباج في يده، وكأنه الشريك الثالث في رقصة تجسّد كيف تتقن القسوة خطوات الرقص، وكيف يمعن الجلاد في إخفاء سطوته خلف إيماءة حميمة، من هذه الصورة المشحونة بالتناقض، تتأسس العلاقة بين الزوجين، ويغدو الرقص استعارة لحياة لا تملك فيها المرأة سوى التكيف مع إيقاع يفرضه الرجل.

(Emerat Al Youm)

ينتهي الرقص ويستيقظ الابن جليل (عبدالله محمد صالح)، مثقلاً من أصوات والديه التي تتراكم في رأسه، وكأنها ضجيج لا تتمكن الذاكرة من إطفائه. يحاول جليل الفرار من هذه الأصوات بالنوم، غير أن ما يهرب منه في اليقظة يعاود الظهور في أحلامه، لتبدأ الحكاية من مساحة ملتبسة تتداخل فيها الوقائع بالذكريات، والحضور بالغياب.

جذور التفكك

تتشكل حكاية عرض المؤلف عبدالله المهيري من شظايا الذاكرة وأسئلة لا تجد لها أجوبة، فجليل لا ينشغل باستعادة ماضيه، بقدر ما تشغله أسئلة عن رحيل أمه، إذ يخبره والده بأن أمه ماتت، ولكن صوتها بقى عالقاً في أرجاء البيت. يحلم جليل يومياً بأمه، تأتي لتحدثه، وتمنحه الحضور العاطفي الذي يفتقده مع والده، ولكن كلما سألها عن غيابها تختفي، ويتحول الاختفاء إلى سؤال مفتوح، وتغدو الأم في وعي جليل أكثر من شخصية غائبة، إذ تتحول إلى ملاذ نفسي يعيد إليه شيئاً من طفولته التي لم تكتمل.

مع تصاعد حبكة العمل، يعود بنا العرض إلى بداية العلاقة الزوجية، ليكشف عن جذور هذا التفكك، فالزواج تم دون أن تتوافر فيه المعرفة الكافية بين الطرفين، وسرعان ما تكتشف الزوجة أنها مع رجل لا يتحمل مسؤولياته، وبلا عمل، ويعود منتصف الليل ثملاً، ليصب إحباطاته وعجزه في جسدها. هنا العنف لا يبدو مجرد انفعال عابر، بل يصبح سلوكاً متكرراً، يثبت من خلاله الزوج سلطته، فيما تتخذ الزوجة من الصمت والصبر وسيلة لمواجهة واقعها الأليم، إلى أن يصبح الرحيل خيارها الأخير، لتنجو بنفسها، تاركة ابنها في مواجهة صدمة لم يكن مؤهلاً لتحمل قسوتها.

يتخذ النص بعده النفسي من خلال جليل الذي يعيش انقساماً بين أب حاضر بجسده وغائب عن دوره، وأم غائبة في الواقع وحاضرة في مخيلته، ومن هذا الانقسام تتشكل علاقته بكل منهما، إذ يمنح أمه حباً تعويضاً عن حالة الفقد، فيما تبقى علاقته بوالده محكومة بتراكمات الخوف والعتاب والرفض.

صورة الأم

أما السينوغرافيا التي قام عليها العرض، فشكلت امتداداً للحالة النفسية التي يقوم عليها النص، فالعمل لا يحتاج إلى الكثير من العناصر، بقدر ما يستثمر في دلالاتها، سرير وكرسي وتسريحة ومرآة، عناصر تتجاوز وظائفها لتصبح مفاتيح للذاكرة واستحضار الماضي. المرآة لا تعكس الصورة فحسب، بل تتحول أيضاً إلى شاشة تظهر فيها صورة الأم كلما حاول الأب تشويهها. أما السرير فيكتسب ديناميكية لافتة، لاسيما مع استعادة جليل لحظات الطفولة، حيث يتحول إلى ما يشبه مسرح العرائس، حين يمسك جليل بالدمى ويمنحها شخصيات والديه.

يبلغ المسار الدرامي في العمل منعطفه الأشد إيلاماً، حين يكشف الأب الحقيقة لابنه، بأنها لم تمت، بل اختارت الرحيل هرباً منه، ما يضع جليل أمام مواجهة جديدة مع الألم، بسبب الخداع، إذ يكتشف أن الحقيقة التي بنت جزءاً كبيراً منه ليست سوى كذبة صاغها الأب. هذه الحقيقة تصوغ نهاية العرض التي يرتدي فيها جليل ملابس والده ويحمل كرباجه، ويشرع في ضرب زوجة متخيلة، ليجد الابن نفسه بصورة طبق الأصل عن والدين طالما حاول الهروب منهما. وتزداد قسوة المشهد عندما نكتشف أن الابن في مستشفى للأمراض العقلية، وضعه والده فيها قبل أن يموت أيضاً، ليدخل جليل في نوبة عصبية، ويدخل الطبيبان ويحقنانه بإبرة مهدئة، لإسكات صراخه وألمه. العرض لا يقدم العنف بوصفه فعلاً ينتهي عند حدود المعتدي والضحية، بل يتأمل في امتداده على الأبناء وتصدعات الأسرة، ويبين كيف يتعذر على الإنسان التخلص من صورة جلاده، إذ تتجاوز الصورة حدود الذاكرة، وتستوطن ملامحه، وتصبح جزءاً من تكوينه.

عبدالله المهيري: صدمات الطفولة أكبر مشاكلنا النفسية

قال المؤلف عبدالله المهيري عن العمل، ومشاركته ضمن المهرجان، لـ«الإمارات اليوم»: «يحمل النص قضية مهمة وحساسة، لأنه يطرح مشكلات الأبوين وتأثيرها في الطفل بمختلف مراحل حياته، فهي تسلط الضوء على أهمية البيئة الصحية للحياة الأسرية، لأن أكبر مشكلاتنا النفسية بسبب صدمات الطفولة»، ولفت إلى أنه يهتم بتقديم قضايا المجتمع، مؤمناً بأن الفن مرآة تعكس المجتمع والواقع، ومهمة الفن معالجة المشكلات الحقيقية في الحياة، ونوه بأنه يشارك في المهرجان من خلال ثلاثة نصوص مختلفة، تناقش قضايا متعددة، وحملت جهداً كبيراً، مشيداً بالتعاون مع الفرق المسرحية المتعددة التي قدمت الأعمال ودعمته من خلال اختيار نصوصه.