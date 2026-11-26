واشنطن - د.ب.أ

وافقت شركة «شي إن جلوبال» الصينية، المتخصصة في الأزياء السريعة، على دفع 100 مليون دولار لتسوية اتهامات وجهتها إليها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، تتعلق بممارسات تجارية مضللة، شملت معلومات عن المنتجات والموردين، والتلاعب بتقييمات العملاء، وعدم توفير خدمات مناسبة لحماية المستهلكين.

وقالت اللجنة، في شكوى قدمتها إلى محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا، إن الشركة انتهكت قوانين حماية المستهلك الأميركية، من خلال تقديم معلومات مضللة بشأن بلد منشأ المنتجات، وممارسات العمل لدى مورديها، فضلاً عن إخضاع تقييمات العملاء لمراجعة غير قانونية، وعدم توفير قنوات كافية للتواصل مع خدمة العملاء.

وبحسب الشكوى، لم توفر «شي إن» لسنوات رقماً هاتفياً لخدمة العملاء، كما لم يتجاوز عدد العاملين في هذا القسم خمسة موظفين حتى سبتمبر 2025، رغم إرسال الشركة ملايين الطرود إلى الولايات المتحدة يومياً.

واتهمت اللجنة الشركة أيضاً بتأخير نشر، أو حجب، تعليقات سلبية، تتضمن عبارات مثل «تالف» و«سيئ الجودة» و«خيبة أمل كبيرة» و«مضيعة للمال»، بما قد يحرم المستهلكين من الاطلاع على تقييمات تعكس تجارب المشترين الفعلية.

وتنص التسوية المقدمة إلى المحكمة على تخصيص 100 مليون دولار لتعويض المستهلكين المتضررين من الممارسات المزعومة، إلى جانب إجراءات قانونية تستهدف معالجة المخالفات.

وأعلنت الشركة التوصل إلى اتفاق لإنهاء التحقيق المتعلق بممارسات تجارية سابقة، مؤكدة أنها لا توافق على توصيف اللجنة للاتهامات، وأنها تعمل على تعزيز إجراءات الامتثال لديها، وأضافت أن الاتفاق لا يمثل اعترافاً بالادعاءات.