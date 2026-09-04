صيني يفتتح سلسلة محلات متخصصة: موظفونا جاهزون لحكّ الظهر

أطلق رجلٌ في جنوب الصين سلسلة متاجر متخصصة في حكة الجسم، محققًا ربحًا شهريا قدره 100 ألف يوان (15 ألف دولار أمريكي) من فرعيه.

ويقود هذا المشروع المثير للدهشة تشانغ شياوتشياو، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي افتتح أول متجر له في حي باوان بمدينة شنتشن مطلع شهر مايو، ثم افتتح فرعًا ثانيًا في حي فوتيان بالمدينة نفسها بعد شهر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "شياوشيانغ مورنينغ هيرالد."

وفي هذين الفرعين، اللذين يحملان اسم "سوما"، يضع الموظفون أظافر مدببة مصممة خصيصًا لتدليك أجسام الزبائن بلطف أثناء استلقائهم على بطونهم على الأسرة، على غرار جلسات التدليك. وتبلغ تكلفة الخدمة 300 يوان (40 دولارًا أمريكيًا) في الساعة، وتهدف إلى تخفيف التوتر وتحسين جودة النوم. وفي بعض الأحيان، يقوم الموظفون بتدليك مناطق محددة من الجسم لإثارة الحكة ومساعدة الزبائن على الاسترخاء، بل وحتى لإضفاء جو من المرح والضحك.

ويعلق تشانغ على الأمر قائلا "في المدن الكبرى، يعاني الناس عمومًا من مستويات عالية من التوتر. ونتيجة لذلك، يزداد الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير". مضيفا "نقدم خدماتنا للرجال والنساء على حد سواء، ويشكل الرجال حوالي 70% من عملائنا. وقد وصف بعض العملاء خدمتنا بأنها أكثر استرخاءً من التدليك، مما أدى إلى قاعدة عملاء قوية تعود إلينا مرارًا وتكرارًا".

وفي العام الماضي، وبينما كان يتصفح مقاطع الفيديو القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، صادف مقطعًا لامرأة تُدلك زوجها. لاحظ تعليقات كثيرة من المشاهدين تُشير إلى استعدادهم لدفع المال لمن يفعل الشيء نفسه. وتذكر تشانغ ذكرى طفولته الجميلة عندما كان والده يحك له ظهره باستمرار، مما ساعده على النوم بهدوء، والآن يخطط تشانغ لافتتاح 100 فرع في جميع أنحاء البلاد، والأهم من ذلك، يأمل في ترسيخ هذه المهنة كمهنة معترف بها على نطاق واسع.