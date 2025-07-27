«صيفنا عربي» ينطلق بهدف بناء جيل يعتز بلغته

أطلقت جمعية حماية اللغة العربية في الشارقة برنامجها الصيفي الذي يحمل عنوان «صيفنا عربي.. وبلسانٍ فصيح»، ضمن شعارها العام لهذه السنة «نحو مجتمع واعٍ.. يقرأ».

ووسط أجواء من الحماسة والإيجابية في مقر الجمعية، وبحضور نخبة من الأطفال والناشئة المهتمين بتطوير مهاراتهم اللغوية والمعرفية، انطلقت أولى فعاليات البرنامج الذي يُعد إضافة لمجموعة من المبادرات التي تنفذها الجمعية على مدار العام، بهدف بناء جيل يعتز بلغته، ويدرك مكانتها في تكوين شخصيته، وفي التواصل الحضاري مع العالم.

ويحمل البرنامج الذي انطلق أول من أمس رؤية متجددة، تمزج بين تعزيز القيم اللغوية العربية الأصيلة، وتنمية القدرات الذاتية والمهارات الحياتية للمشاركين، من خلال ورش تفاعلية مصممة بعناية لتلبية احتياجات الجيل الجديد، وربط اللغة العربية بمجالات التقنية والإبداع والتفكير النقدي.

وسيستمر البرنامج حتى 16 أغسطس المقبل، بمعدل جلستين أسبوعياً، على مدار أربعة أسابيع، بإشراف مدربين مختصين وأكاديميين ذوي خبرة في مجالات اللغة والتنمية الذاتية وتقنيات التعليم الحديثة، في بيئة محفزة، تراعي الجوانب النفسية والتربوية للمشاركين.