مدينة إكسبو دبي تحتضن «ذا فاينال بيتش»

اختيرت مدينة إكسبو دبي شريكاً رسمياً لمجتمع الأعمال في برنامج «ذا فاينال بيتش: دبي»، ما يُجسّد التزام المدينة ببناء منظومة أعمال مبتكرة وحيوية في قلب مستقبل دبي.

ويجري تصوير البرنامج حالياً في مدينة إكسبو دبي، التي تستضيف النسخة الافتتاحية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

ويُعدّ «ذا فاينال بيتش» أطول برنامج تلفزيوني واقعي لريادة الأعمال في آسيا، وتأتي استضافة مدينة إكسبو له تأكيداً لمكانتها وجهةً رائدةً للأعمال والابتكار في المنطقة.

وقالت الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي، منال البيات: «تحتضن المدينة، التي تُعدّ القلب النابض لمستقبل دبي، منظومة أعمال مزدهرة، تضم مؤسسات من مختلف الأحجام - من روّاد أعمال إلى شركات عالمية - يجمعها التزام مشترك بتحقيق التقدم المستدام في دولة الإمارات وخارجها. فخورون باستضافة برنامج (ذا فاينال بيتش) ومجموعة المتسابقين المبتكرين، ونتطلع إلى متابعة رحلاتهم واستكشاف فرص التعاون المستقبلية ضمن مجتمعنا التجاري النشط».

وتُشكّل مدينة إكسبو الوجهة المثالية لانطلاق «ذا فاينال بيتش» في المنطقة، إذ تمنح المشروعات فرصة للنمو والتطور برؤية واضحة تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدبي، وتعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جهته، قال مؤسس ومقدم «ذا فاينال بيتش»، جون أغيلار: «يمثّل التعاون مع مدينة إكسبو دبي نقطة انطلاق قوية لنسخة (ذا فاينال بيتش: دبي) في الشرق الأوسط، فالتزام المدينة ببيئة أعمال طموحة وموجهة نحو المستقبل يجعل منها منصة استراتيجية لانطلاقة البرنامج».

وأضاف: «تُعدّ المدينة منصة مثالية للأفكار الطموحة، بفضل دورها مركزاً يعزز ريادة الأعمال والابتكار، وتعزز هذه الشراكة مكانة نسختنا الإقليمية ضمن مجتمع أعمال حيوي يعكس روح ريادة الأعمال الإماراتية».

ويجمع «ذا فاينال بيتش: دبي» لجنة تحكيم رفيعة المستوى، تضم مستثمرين وممولين، إلى جانب مجموعة مختارة من المؤسسين من داخل الإمارات وخارجها، إذ سيعرض كل مشارك مشروعه على أمل الحصول على التمويل، والدخول في شراكات استراتيجية، والوصول إلى الأسواق، وتمثّل هذه النسخة الإقليمية لحظة فارقة في إطلاق نموذج عالمي جديد من البرنامج يركز على تحقيق نتائج ملموسة للمؤسسين والمستثمرين على حد سواء.

وتتولى شركة «دراغونز نيست»، الحائزة جوائز عدة، مهمة إنتاج البرنامج، بدعم محلي من شركة «تي 22 فيلمز»، وسيُعرض البرنامج على قنوات OSN ومنصة+ OSN في الربع الرابع من العام الجاري.

منال البيات:

. فخورون باستضافة «البرنامج» ومجموعة المتسابقين المبتكرين، ونتطلع إلى متابعة رحلاتهم.

جون أغيلار:

. التزام المدينة ببيئة أعمال طموحة وموجهة نحو المستقبل، يجعلها منصة استراتيجية لانطلاق «البرنامج».