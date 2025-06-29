جد رئيسة جهاز الاستخبارات البريطاني جاسوس نازي «جزّار»

أفادت صحيفة «ديلي مايل» البريطانية بأن جد رئيسة جهاز الاستخبارات البريطاني المعيّنة حديثاً، كان جاسوساً نازياً من أصل أوكراني فرّ من الجيش الروسي.

وفي منتصف يونيو، عُيّنت بلايز متريويلي (47 عاماً) لتصبح أول امرأة ترأس هذا الجهاز. ولم يُكشف الكثير عن خلفيتها أو حياتها الشخصية، بينما قضت معظم مسيرتها المهنية بسرية تامة في أجهزة الاستخبارات.

ووفق تحقيق نشرته «ديلي ميل» وتتبّع أصولها من خلال وثائق مؤرشفة في المملكة المتحدة وألمانيا خصوصاً، فإن جدها كان يدعى قسطنطين دوبروفولسكي وكان جاسوساً نازياً بارزاً خلال الحرب العالمية الثانية، وكان يعمل في أوكرانيا. وبعدما انضم إلى الجيش الروسي أرسل إلى الجبهة ومن هناك انضم إلى معسكر ألمانيا النازية.

وأطلق عليه قادة جيش الرايخ الثالث (الفيرماخت) لقب «الجزار» أو «العميل رقم 30»، وقد ساهم بشكل ملحوظ «شخصياً» في «إبادة اليهود»، حسبما ذكر بنفسه في رسائل متبادلة مع رؤسائه حصلت عليها الصحيفة.

وفرّت زوجته إلى المملكة المتحدة خلال الحرب مع ابنها الذي كان يبلغ من العمر شهرين وبات لاحقاً والد بلايز متريويلي. وفي بريطانيا تزوجت زوجته مجدداً في العام 1947، واتخذت اسم زوجها الجديد ديفيد ميتريويلي.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بأن دوبروفولسكي ظهر أيضاً على قائمة المطلوبين لدى جهاز الاستخبارات السوفييتي (كي جي بي) في الستينات باعتباره عميلاً للاستخبارات الأجنبية و«خائناً للوطن الأم».

ولدى الاتصال بوزارة الخارجية البريطانية التي تشرف على جهاز الاستخبارات الخارجية، أشارت الوزارة إلى أن غلايز ميتريويلي «لم تعرف أو تقابل جدها من جهة والدها على الإطلاق».