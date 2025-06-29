«الشارقة للفنون» تختار قيّمتي «البينالي 17»

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون اختيار أنجيلا هاروتيونيان، وباولا ناسيمنتو، لتكونا قيّمتي النسخة الـ17 من بينالي الشارقة التي ستنطلق في يناير 2027.

وتعمل هاروتيونيان أستاذة للفن المعاصر ونظرية الفن في جامعة برلين للفنون، أما ناسيمنتو فهي معمارية وقيّمة مستقلة في لواندا. ومن خلال تعاونهما وعملهما المشترك ستسهم القيّمتان في صياغة رؤى بينالي الشارقة الـ17، بوصفه مساحة للتفكير والتأمل النقدي، ومختبراً لإنتاج أساليب عرض تجريبية، إضافة إلى استكشاف وقائع معاصرة بديلة، والإمكانات غير المحدودة للفن عبر طيف واسع من الممارسات والمشاريع الفنية.

وحول هذا الاختيار، أشارت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، إلى أن بينالي الشارقة منذ عام 2003، شكّل منصة للتجريب الإبداعي والتعاون والتأثير المجتمعي، وأصبح حضوره راسخاً على الصعيد المحلي، كما أنه كوّن مساحة للتبادل الإقليمي والدولي الحيوي، عبر ربطه بين الثقافات والتواريخ المشتركة. وأضافت: «تُقدّم أنجيلا هاروتيونيان، وباولا ناسيمنتو، رؤى متمايزة، تستند إلى ممارساتهما الفردية، وسيكون بينالي الشارقة الـ17 فضاء للتفاعل والتأمل الجماعي، وملتقى لاستكشاف واقع معاصر جديد بصورة تشاركية».

أما باولا ناسيمنتو فعلقت قائلة: «تمثل البيناليهات مساحات جوهرية لتجريب مختلف أشكال وأنماط المعارض، والفضاءات المجتمعية والتحولات الاجتماعية والفيزيولوجية. أسعى إلى التفكير برفقة الفنانين في القواسم المشتركة بين صناعة الفن والبنية التحتية على نحو موسّع».

وقالت أنجيلا هاروتيونيان: «أسعى إلى استكشاف إمكانات البينالي وحدوده، من خلال تسليط الضوء على الإيقاعات الزمنية غير المتساوية التي تنبض في ثنايا التزامن والمعاصرة».

حور القاسمي:

. بينالي الشارقة منصة للتجريب الإبداعي والتأثير المجتمعي، وأصبح حضوره راسخاً محلياً ودولياً.