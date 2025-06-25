حفلات «بيت ذا هيت» وصفة مثالية للفرح في «صيف دبي»

تُقدّم مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، آلاف العروض والأنشطة المميزة والممتعة، التي يمكن الاستمتاع بها خلال يوليو المقبل، الذي يشهد عودة سلسلة حفلات «بيت ذا هيت»، على مدى عطلة نهاية الأسبوع أيام الرابع والخامس و11 و12 و13 من يوليو بقاعة «زعبيل 6» في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع هذه الحفلات نخبة من أشهر الفنانين العرب ضمن خمس أمسيات حافلة بالموسيقى الحية والترفيه والتجارب الممتعة، لتمثل وجهة صيفية مثالية للتجمعات والترفيه والفرح.

ويتم تقديم «بيت ذا هيت»، في عامها الرابع، من قِبَل مفاجآت صيف دبي، بالتعاون مع «سبوت لايت لايف»، وتضم مزيجاً من أنواع الموسيقى مثل «البوب» و«الإندي» و«الراب» و«الهيب هوب». وتسلط هذه الحفلات الضوء على مجموعة من الفنانين الصاعدين، والنجوم المرموقين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وتنطلق عطلة نهاية الأسبوع الأولى في الرابع من يوليو المقبل بحفل يُحييه الفنان توليت، المعروف بتقديم موسيقى البوب العربية والعصرية، إلى جانب المغنية وكاتبة الأغاني وفنانة البوب ألماس.

ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بحفل يضم فنانين موهوبين في الخامس من يوليو، مع فرقة شارموفرز التي تقدّم موسيقى متنوعة، إلى جانب المغني وكاتب الأغاني عزيز مرقة، والفنانة غالية.

ويشهد 11 يوليو حفلاً يُحييه مغني وكاتب أغاني الراب سولجا، وفنان الهيب هوب الصاعد مونتياجو، والفنان مو علي، في أمسية مميزة يستمتع بها الجمهور.

وسيستمتع عشاق الفن في 12 يوليو بأمسية خليجية تضم الممثل والمغني والمخرج بدر الشعيبي، والنجم الصاعد عبدالعزيز لويس، والممثل والمغني ناصر عباس.

وتختتم سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» فعالياتها في 13 يوليو بحفل تُحييه مجموعة من المواهب الاستثنائية، تشمل المغني وكاتب الأغاني الأخرس، ومغني الراب بيغ سام، ونجمة موسيقى البوب البديلة لانا لوباني.

وإلى جانب الموسيقى، يُعدّ مهرجان «بيت ذا هيت» وجهة صيفية مثالية للتجمعات الفنية، والأناقة والمأكولات والترفيه، حيث يمكن للضيوف إطلاق العنان لإبداعهم، من خلال طلاء سيارة «نيسان» حقيقية، والاستمتاع بجلسة تجميل في «بيكس بيوتي»، والتلذذ بشطائر البرغر في «سولت».

وتشكل سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» واحدة من آلاف الفعاليات والعروض التي تتيح لسكان دبي وزوارها، قضاء صيف ممتع طوال مفاجآت صيف دبي 2025.

• تجارب ممتعة للعائلات ومناسبة للجميع، بدءاً من عمر 10 سنوات.