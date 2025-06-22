600 وفاة متوقعة في بريطانيا الأسبوع الحالي بسبب «الحر»

وجد باحثون أن نحو 600 شخص في إنجلترا وويلز من المتوقع أن يتوفوا نتيجة موجة الحر الأسبوع الحالي.

واستخدم الخبراء في كلية لندن للصحة العامة والاستوائية، وكلية إمبريال لندن، بيانات بريطانية جرى جمعها على مدار عقود لتوقع حالات الوفاة الزائدة خلال موجة الحرارة من الخميس إلى الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن الدراسة التي نشرت أمس، تتوقع أن نحو 570 شخصاً سيتوفون من الحر على مدار الأربعة أيام.

ويقدر أن الوفيات الزائدة ستصل لذروتها اليوم، عندما تصل الحرارة لأعلى شدتها.

ومن المتوقع أن لندن ستشهد أكبر عدد من الوفيات الزائدة بتسجيل 129 وفاة.

وقال الباحثون إن تقييمهم يلقي الضوء على كيف أن الحر الشديد يشكل تهديداً متنامياً للصحة العامة في المملكة المتحدة.