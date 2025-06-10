تكريم كيم نوفاك بجائزة «إنجاز العمر» في «البندقية السينمائي»

قال منظمو مهرجان البندقية السينمائي إن المهرجان سيمنح جائزة «إنجاز العمر» هذا العام لنجمة هوليوود في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، كيم نوفاك، التي أدت دور البطولة في فيلم «فيرتيجو» لألفريد هيتشكوك.

واشتهرت نوفاك بدور البطولة في فيلم الإثارة النفسية عام 1958، كما أدت أدواراً بارزة في أفلام كلاسيكية، مثل «كييس مي، ستوبيد»، للمخرج بيلي وايلدر، وكذلك «بيكنيك» (نزهة) و«ذا مان ويذ ذا غولدن آرم» (الرجل ذو الذراع الذهبية).

وقال المدير الفني للمهرجان، ألبرتو باربيرا، في بيان، إن الممثلة البالغة من العمر 92 عاماً ستحصل على جائزة الأسد الذهبي عن مجمل أعمالها، لأنها «أصبحت أسطورة سينمائية من دون تصنّع».

وأضاف: «كانت كيم نوفاك واحدة من أكثر الأيقونات المحبوبة في حقبة كاملة من أفلام هوليوود، منذ بدايتها المبشرة في منتصف الخمسينات وحتى خروجها المبكر والطوعي من القفص الذهبي في لوس أنجلوس بعد فترة قصيرة»، ووصفها بأنها شخصية مستقلة وتغرّد خارج السرب.

وقال المنظمون إنه سيتم عرض فيلم وثائقي عنها للمخرج السويسري الأميركي، ألكسندر فيليب، الذي أُنتج بالتعاون مع نوفاك، للمرة الأولى في المهرجان بالتزامن مع تسليمها الجائزة.

وقالت نوفاك: «أشعر بتأثر عميق لحصولي على جائزة الأسد الذهبي المرموقة من مهرجان سينمائي يحظى باحترام كبير. تكريمي عن أعمالي في هذا العمر هو حلم أصبح حقيقة».

كما سيكرم المهرجان هذا العام المخرج الألماني المخضرم فيرنر هرتسوغ، مخرج فيلم «فيتزكارالدو»، بمنحه جائزة الأسد الذهبي عن مجمل أعماله.

وتقام الدورة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي في الفترة من 27 أغسطس إلى السادس من سبتمبر 2025. ومن المقرر الكشف عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية في يوليو المقبل.