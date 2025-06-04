وفاة سميحة أيوب عن 93 عاماً.. قامة عربية تغادرنا

ودّعت الساحة السينمائية والمسرحية العربية قامة من قاماتها بوفاة الممثلة المصرية، سميحة أيوب، أمس، عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من سبعة عقود، تنقلت فيها بين خشبة المسرح وعدسات السينما والتلفزيون، وتعاونت خلالها مع نخبة من المخرجين والكتّاب الكبار في مصر والعالم العربي.

ووصف وزير الثقافة المصري، أحمد هنو، في بيان، الراحلة بأنها «كانت نموذجاً للفنانة الوطنية المخلصة والمبدعة، التي أعطت للفن حياتها، ووهبت جمهورها مشواراً استثنائياً من الإبداع والتفرد».

كما نعاها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والهيئة العربية للمسرح، ونقابة المهن التمثيلية.

ولدت سميحة أيوب عام 1932 وتخرّجت في المعهد العالي للتمثيل، حيث تتلمذت على يد زكي طليمات، وشقت طريقها نحو المسرح الذي قدمت له أكثر من 150 مسرحية، من أبرزها «سكة السلامة» و«السبنسة»، و«الفتى مهران» و«دماء على ستار الكعبة»، حتى صارت تُلقب بـ«سيدة المسرح العربي».

شغلت الراحلة منصب مدير المسرح القومي في 1975 لمدة 14 عاماً، كما تولت إدارة المسرح الحديث.

وفي السينما شاركت في عشرات الأفلام، منها «المتمردة» و«بين الأطلال» و«أدهم الشرقاوي»، و«فجر الإسلام» و«الليلة الكبيرة»، كما حققت نجاحات على شاشة التلفزيون عبر مجموعة كبيرة من المسلسلات، من أشهرها «العودة» و«أوان الورد»، و«الضوء الشارد» و«الطاووس».

تزوجت الممثل محسن سرحان، ثم الممثل محمود مرسي، لكن أطول فترة زواج لها كانت من الكاتب المسرحي، سعد الدين وهبة، الذي قدمت معه عدداً من الأعمال، منها مسرحيتا «كوبري الناموس» و«بير السلم».

حصلت على جائزة النيل، وهي أرفع جوائز الدولة المصرية في الفنون، عام 2015.

وزير الثقافة المصري:

. نموذج للفنانة الوطنية المخلصة والمبدعة، التي أعطت للفن حياتها، ووهبت جمهورها مشواراً استثنائياً من الإبداع والتفرد.