«بروفايل» من مصر يختتم «المسرح الثنائي»

بالعرض المصري «بروفايل»، اختُتمت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي نظّمته دائرة الثقافة في الشارقة.

وشهد جمهور الليلة الختامية عرض «بروفايل» من تقديم فرقة «ليالي المصري»، وهو من تأليف ناهد الطحان، ودراماتورجيا وإخراج إيناس المصري، وأدى دور البطولة فيه مي رضا ونشوى محمد.

وتناول العرض لقاء تخيلياً بين شخصيتين نسائيتين من عصور وسياقات ثقافية مختلفة، هما «ميديا» من الميثولوجيا الإغريقية، و«أمينة» بطلة ثلاثية نجيب محفوظ، واعتمد العرض على الحوار المكثّف، واستخدام الوسائط الرقمية والموسيقى والمؤثرات الصوتية، لتعزيز البنية السردية والبصرية.