«ديزني» تؤجل عرض فيلمين من سلسلة «أفينجرز»

أعلنت شركة والت ديزني تأجيل موعد عرض الفيلمين التاليين من سلسلة أفلام «أفينجرز» الناجحة التي تنتجها استوديوهات مارفل التابعة لها.

وتقرر تأجيل عرض فيلم «أفينجرز: دومزداي» (المنتقمون: يوم القيامة) إلى 18 ديسمبر 2026، أي بعد نحو سبعة أشهر من موعده السابق في الأول من مايو. وسيعيد هذا الفيلم الممثل روبرت داوني جونيور إلى السلسلة في دور الشرير «دكتور دوم».

كما أرجأت «ديزني» الخميس الماضي موعد عرض فيلم «أفينجرز: سيكريت وورز» (المنتقمون: حروب سرية) إلى 17 ديسمبر 2027 بدلاً من الثاني من مايو من العام نفسه.

وقال مصدر مطلع إن التأجيل جاء لإتاحة المزيد من الوقت لإكمال فيلمي سلسلة الأبطال الخارقين، وهما من بين أضخم أفلام ديزني على الإطلاق. وفيلم «أفينجرز: دومزداي» قيد الإنتاج بالفعل.

وحقق فيلم «أفينجرز: إندغيم» (أفينجرز: لعبة النهاية) لدى عرضه في عام 2019 ثاني أعلى إيرادات لفيلم على الإطلاق إذ بلغت 2.8 مليار دولار من مبيعات التذاكر العالمية، وذلك بعد فيلم الخيال العلمي «أفاتار» الذي حقق 2.9 مليار دولار.