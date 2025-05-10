مدير دار جنازات احتال على ضحاياه بـ650 ألف دولار

كشفت الشرطة الأميركية عن خطة احتيال قام بها مدير دار جنازات عبر التخلص من جثث آلاف الحيوانات الأليفة وإعطاء أصحابها رماد حيوانات أخرى، محققاً أرباحاً تزيد على 650 ألف دولار في هذه العملية.



وأعلن المدعي العام لولاية بنسلفانيا، ديف صنداي، مؤخراً، أن جاكوب فيريب، مالك دار جنازات فيريب للحيوانات الأليفة في بيتسبرغ، بنسلفانيا، متهم بالتخلص غير السليم من «آلاف الكلاب والقطط» التي دفع أصحابها تكاليف حرق جثثها ودفنها وإعادة الرماد وخدمات أخرى، وسرقة أكثر من 650 ألف دولار من الزبائن بين عامي 2021 و2024، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في بنسلفانيا.

وقال مسؤولون: «أخذ فيريب أموالاً مقابل خدمات حرق جثث خاصة، ثم تخلص من العديد من الحيوانات الأليفة في مكب نفايات، وزود الزبائن برماد حيوانات أخرى غير معروفة».

وادّعت السلطات أن دار الجنازات، التي كانت تعمل أيضاً في مجال رفات البشر، قد احتالت على الزبائن الذين أحضروا حيواناتهم الأليفة، لكن التحقيق حدد أكثر من 6500 ضحية في مقاطعات أليغيني وأرمسترونغ وواشنطن وويستمورلاند.

ونظراً للعدد الهائل من المتضررين، أطلق مكتب المدعي العام موقعاً إلكترونياً للتواصل مع الضحايا، حيث يُمكنهم تقديم معلومات الاتصال الخاصة بهم، ومشاركة بيانات تأثرهم، وتلقي آخر المستجدات بشأن القضية الجنائية. كما سيساعد الموقع المعنيين على تحديد ما إذا كانوا ضحايا في هذه القضية، وفقاً للمسؤولين.

ونقلت محطة «أي بي سي» عن مكتب المدعي العام: «تعاونت ما يقرب من 12 عيادة بيطرية وشركة مع مكتب المدعي العام للتأكد من أن فيريب حصّل ما لا يقل عن 657,517 دولاراً كرسوم من أصحاب الحيوانات الأليفة الذين وُعدوا بحرق جثث حيواناتهم الأليفة بشكل خاص، لكنهم لم يتلقوا رمادها».

ووُجهت إلى فيريب، البالغ من العمر 70 عاماً، تهم جنائية تتعلق بالسرقة بالخداع، واستلام ممتلكات مسروقة، وممارسات تجارية خادعة بعد استسلامه، وتم استدعاؤه للمحاكمة. وقال مسؤولون إنه أُفرج عنه بكفالة شخصية.