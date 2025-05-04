«شارع سمسم» يودّع بطلة أسعدت الجمهور

رحلت الممثلة الكوميدية روث بازي، التي لعبت دور العانس ذات الشعر المجعد في المسلسل التلفزيوني الأميركي الشهير «روان ومارتنز لاف-إن»، عن عمر ناهز 88 عاماً.

وقال وكيل أعمالها مايك أيزنشتات في بيان إن بازي توفيت بسبب مضاعفات مرض ألزهايمر في منزلها الريفي بالقرب من فورت وورث بولاية تكساس، الخميس الماضي، بعد 10 سنوات من تشخيصها بالمرض.

واشتهرت بدورها في برنامج «لاف-إن»، وهو برنامج كوميدي شهير على قناة «إن.بي.سي»، عُرض للمرة الأولى في صيف عام 1968، وساعد في تحديد ثقافة البوب في ذلك العصر.

وحازت ترشيحات لجوائز إيمي، إحداها عن دورها في برنامج الأطفال الشهير «شارع سمسم».