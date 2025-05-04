ألمانيا تستنفد مواردها الطبيعية لعام 2025 مبكراً

أفادت حسابات منظمة «غلوبال فوتبرينت نيتورك» (شبكة البصمة العالمية) بأن ألمانيا استنفدت، اعتباراً من أمس، جميع الموارد الطبيعية التي كان من المفترض أن تكفيها طوال العام الجاري، مشيرة إلى أن ما يُعرف بـ«يوم تجاوز موارد الأرض» وافق في ألمانيا الثالث من مايو في هذا العام.

وأوضحت أنه إذا قام سكان الأرض باستهلاك الموارد الطبيعية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالمعدل نفسه المسجل في ألمانيا، سيكون قد تم استنفاد القدرة البيولوجية السنوية للكوكب بحلول الثلث الأول من العام. بينما كتب الاتحاد الألماني للبيئة وحماية الطبيعة «بوند» أن الاستنفاد الكبير للموارد والانبعاثات في ألمانيا يرجع إلى أسباب عدة، من بينها الاستهلاك العالي للطاقة، وحركة النقل الفردي بالمركبات، والاعتماد على التقنيات الصناعية في تربية الماشية. ووجه مطالب عدة، من بينها إقرار قانون لحماية الموارد من أجل وقف هدر مقومات الحياة الأساسية وتلويثها.