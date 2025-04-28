«تيك توك شوب» يتوسّع.. في اليابان قريباً

ذكرت صحيفة «نيكي» أن منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» ستدخل مجال التسوق عبر الإنترنت باليابان، في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت نقلاً عن مصدر مشارك في العمليات، إن الشركة تستعد لتوظيف بائعين قريباً في ذراعها للتجارة الإلكترونية «تيك توك شوب» في اليابان.

ويشتهر متجر «تيك توك» حيث يمكن للمستخدمين تشغيل البث المباشر لبيع كل شيء، من الأحذية الرياضية إلى مساحيق التجميل، وكسب عمولة على المبيعات، وهو معروف بالمنتجات مخفضة السعر.

وتتطلع «تيك توك» إلى توسيع أعمالها خارج الولايات المتحدة، إذ تنتظر عقد صفقة من شأنها تأمين وجودها في البلاد، وفي مارس الماضي أطلق «تيك توك شوب» للمستخدمين في فرنسا وألمانيا، في حين بدأ أعماله في إيطاليا، الإثنين الماضي، ما يوسع نطاق انتشاره في أوروبا.