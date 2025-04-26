آمال ماهر: الغناء في دبي له هيبة كبيرة

أكدت النجمة المصرية آمال ماهر «أن الغناء في دبي له هيبة كبيرة»، وقالت في المؤتمر الصحافي الذي أقيم عقب حفلها على خشبة دبي أوبرا: «كنت قلقة ومتوترة في بداية الحفل، وكان توتري واضحاً، لكن جمهور دبي أوبرا كان مبهراً، والحفل كان أكثر من رائع، تفاعلت معه وشعرت بأنني لا أريد أن أُنهيه».

وفي إطلالتها الأولى على خشبة دبي أوبرا قدّمت آمال ماهر، أول من أمس، لجمهور دبي الذي غصت به القاعة وشاركها الغناء مدة ساعتين، أغاني نجحت في الجمع بين أغنياتها الحديثة الخاصة والغناء الطربي، مع استعادتها أجمل أغنيات أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ووردة، ليرتحل الجمهور معها في عالم النغم الأصيل.

وحسمت ماهر الجدال لدى سؤالها عن الفنانة التي تستحق لقب صوت مصر، مشيرة إلى أن كل من يمثل مصر، هو صوت مصر. وعن أعمالها الجديدة، أشارت إلى أنها بصدد التحضير لألبوم غنائي جديد، سيصدر قريباً، ويتضمن 10 أغنيات وهو ألبوم مصري، معتذرة من الجمهور عن تأخرها في إصداره، موضحة أن حفلاتها القادمة ستحدد بعد صدور ألبومها الجديد. وعلقت على طلب الجمهور المتكرر لأغنيات أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، بشكر الجمهور لطلب هذه الأغنيات بصوتها، معتبرة هذا الطلب ثقة من الجمهور بإحساسها وأدائها، لسماع أغنيات راسخة في الذاكرة بأصوات عمالقة الفن.

وتحدثت ماهر عن الفنانة الإماراتية أحلام، وقالت: «إنها صاحبة أطيب قلب، وفنانة كبيرة فنياً وأخلاقياً، وتجتمع فيها كل معاني الحب والصدق، وكل معاني الشفافية، وأشكرها وأتمنى لها التألق والنجاح الدائمين». ونفت أن تكون بصدد التحضير لأي «ديو» مع فنان، مشيرة إلى أنها لا تستبعد تقديم أغنية مع أي فنان، لأن الأصوات تجتمع حين تكون متناسبة بعضها مع بعض، دون أن تستبعد أن تقدم قصيدة باللغة العربية الفصحى، نظراً لتقديمها في ألبومات سابقة. أما شارات المسلسلات، فأكدت أنها لم تجد إلى اليوم ما يلمس حسها كي تغنيه.

واستهلت النجمة حفلها الغنائي - وهو من تنظيم «مومنت إيفنت» وقيادة المايسترو وليد فايد - على إيقاع أغنية «قالوا بالكثير»، لتكمل مع أغنية «بداية بدايتك»، ثم تستعيد أغنية «أهواك» للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، حيث قدمت للجمهور جرعة من الطرب مع بداية الحفل، فراح يطالبها بتقديم المزيد من أغنيات الطرب التي باتت تعرف بتقديمها.

ومن الطرب إلى الإيقاع السريع حيث قدمت أغنية «سكة السلامة»، وبعدها مع الإيقاع الهادئ، وأغنية «اتقي ربنا فيا»، وتتر مسلسل «ليه لأ»، و«اللي قادرة»، و«فيك حتة غرور». وجمعت أغنياتها بين الحب والألم والفرح، ومنها أغنيات ذات جماهيرية كبيرة «ياما عز علي بعادك»، و«اديني فرصة»، و«لو كان بخاطري»، وهي ديو جمعها مع الفنان راشد الماجد، و«صاحبة عمري». وتعمدت الفنانة تقديم بعض أغنياتها دون موسيقى، حيث كانت تؤدي مطالعها دندنة، ومنها «حبيبي هانت»، و«من السنة للسنة».

ومما لاشك فيه أن حضور آمال ماهر ارتبط بالأصالة والطرب، وهذا ما دفع الجمهور لمطالبتها بتقديم كثير من الأغنيات الطربية منذ بداية الحفل، فقدمت جرعة طربية مميزة مع مجموعة من أشهر الأغنيات القديمة، ومنها «أكذب عليك» للفنانة وردة، و«أنت عمري» للراحلة أم كلثوم، وأغنية «ابتدا المشوار» للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، لتختم الحفل بمقطع «أنت تقول وتمشي» من أغنية «عيون القلب» لنجاة الصغيرة.

حضور نيكول سابا

حرصت النجمة اللبنانية، نيكول سابا، على الحضور في كواليس حفل آمال ماهر، وقد رحبت ماهر خلال حفلها بحضور النجمة اللبنانية. وانتشر عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور يجمع ماهر وسابا رفقة زوجها يوسف الخال وابنتهما، وعبرت من خلاله عن تألق ماهر في الغناء خلال الحفل. بدورها أثنت آمال ماهر على دور نيكول سابا في المسلسل الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي «وتقابل حبيب»، وجمع العديد من النجوم، ومن بينهم ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي.