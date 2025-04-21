قيرغيزستان تبحث عن نشيد وطني جديد

تنظم قيرغيزستان مسابقة غير مسبوقة لاختيار نشيد وطني جديد، بدلاً من النشيد الحالي المستوحى من الحقبة السوفييتية، في خطوة تسعى من خلالها إلى تعزيز الهوية القيرغيزية.

ويستقي النشيد الحالي، الذي جرى اعتماده في عام 1992، جذوره من النشيد الوطني السوفييتي، غير أن السلطات القيرغيزية تتهمه بنقل صورة مضللة لأبناء الأمة الشابة، من دون تقدير التاريخ الضارب في القدم للقيرغيز، وهم شعب من الرحّل اندمج في الإمبراطورية القيصرية، ثم في الاتحاد السوفييتي.

وقال الملحن بالاساغوين موساييف ( 36 عاماً) إن الفوز في هذه المسابقة سيكون إنجازاً هائلاً، وكتب إحدى النسخ الـ700 تقريباً للنشيد الوطني الجديد، التي أُرسلت بين منتصف فبراير ومارس الماضيين.

ورغم تدفق المقترحات، لم تكن وزارة الثقافة راضية عن الأناشيد المقترحة، فمددت المسابقة حتى مطلع أبريل الجاري، مع تحديد المتطلبات بدقة.