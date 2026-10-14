أحمد بن محمد: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على صناعة الأثر

شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والتي ضمّت 103 من الخريجين والخريجات.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "نبارك للخريجين وذويهم ومؤسساتهم، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة".

وأضاف سموه: "كما نشيد بفريق الكلية، التي تواصل منذ أكثر من 20 عاماً تقديم برامج أكاديمية تدعم الابتكار وتواكب مستجدات الإدارة والسياسات العامة، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة التحولات وصناعة الأثر، وقد خرّجت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أكثر من 25 ألف خريج من مختلف برامجها داخل الدولة وفي 38 دولة، بما يعزز حضورها محلياً وإقليمياً وعالمياً".