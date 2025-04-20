الشرطة التركية تعتقل ممثلة شهيرة قتلت صديقتها بـ 30 طعنة سكين

اعتقلت السلطات التركية أمس ممثلة شهيرة بعدما طعنت صديقتها حتى الموت، ليلة أول من أمس الجمعة، في مدينة اسطنبول، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية كشفت أن سيفيل أكداغ قامت بطعن صديقتها بالسكين حتى الموت في مكان إقامتها بمنطقة الفاتح بمدينة اسطنبول.

وفي التفاصيل، أقدمت الممثلة التركية Sevil Akdag البالغة من العمر 32 على طعن صديقتها أليف كيراف البالغة من العمر 29 عاماً، بعد عودتهما من سهرةٍ تناولتا فيها كميات كبيرة من الكحول، بحسب الإفادة الأولية للممثلة التركية التي شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام بينها فيلم "السحر الأسود".

وحاول الجيران إنقاذ الضحية بعدما طلبوا الشرطة وفرق الإسعاف عقب سماعهم الصراخ من المكان الذي قُتِلت فيه طعناً بالسكين. وقال أحد الجيران، وفق ما نقل موقع Diken التركي عنه، إنه سمع الكثير من الصراخ في ساعات الفجر ولذلك اتصل بالشرطة التي اكتشفت حادثة القتل.

وأضاف الشاهد في إفادته: "بينما كنت أحاول العودة إلى النوم، سمعتُ وقع أقدام تنزل الدرج. وعندما نظرتُ من ثقب الباب، رأيتُ شخصاً يرتدي ملابس سوداء يركض مبتعداً عن الشقة". من جهتها، قالت والدة الضحية إنها لم تتمكن من الوصول لابنتها ولذلك قررت القدوم لمنزلها فوجدت ابنتها مصابة.

ووفق وكالة الأناضول الحكومية، فقد اكتشفت الشرطة جروحاً عديدة في أجزاء مختلفة من جسد الضحية. واستناداً إلى لقطات كاميرات المراقبة وإفادات الشهود، تم اعتقال الممثلة سيفيل أكداغ في إسنيورت بضواحي اسطنبول، وقد تمّ نقلها إلى محكمة اسطنبول في تشاجلايان.

وقالت أكداغ في إفادتها بمركز الشرطة: "كنتُ أنا وأليف صديقتين. شربنا الكحول في الخارج ليلاً، ثم ذهبنا إلى مكان الحادثة وواصلنا الشرب. في الصباح، اندلع شجار بيننا. ضربتني أليف وتعاركنا، ثم سقطنا أرضاً. عندما رأيتُ أليف ملقاة بلا حراك، شعرتُ بالخوف وهربت. لا أتذكر شيئاً بسبب الإفراط في الشرب".

وبحسب تصريحات لشقيق الضحية، فقد أكد معهد الطب الشرعي وجود 30 طعنة في جسد الضحية مع العلم أن شقيق الضحية كان برفقة الممثلة خلال السهرة، وقد تركها مع شقيقته "وكان كل شيء على ما يرام"، وفق تعبيره.

والنجمة المتهمة سيفيل أكداغ من مواليد يوم 3 يوليو 1993 في ماردين بتركيا. وكانت قد عملت لبعض الوقت عارضة أزياء قبل أن تدخل مجال التمثيل. علاوة على ذلك، كانت تهتم بالموسيقى والتمثيل منذ صغرها.