طفل يأكل بقايا جدّه المتوفّى .. وأمّه تصوّره والبقايا على فمه ( فيديو )

فوجئت أم بريطانية باكتشاف ما تناوله طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا كوجبة خفيفة، خفية عنها.

إذ وفقا لموقع TMZ الترفيهي فإن ناتاشا إيميني وجدت ابنها البالغ من العمر عامًا واحدًا يتناول بمتعة رفات والدها من الرماد المحفوظ في جرة فخار للذكرى.

وصوَّرت الأم الموقف بهاتفها الجوال، ولا سيما أن الابن كان قد استنفذ ما داخل الجرة ولم يعد بالإمكان فعل شيء. وفي الفيديو الأصلي الذي بثته على منصة "تيك توك" أبدت الأم صدمتها عندما رأت الجرة فارغة ومحاطة بالرماد. كما يُظهر الفيديو أيضًا رمادًا على أريكتها، وقميص ابنها وفمه مغطى بالبقايا.

ولاحقا قالت الأم لموقع Fabulous Online أن ابنها "بخير تمامًا" رغم ما ابتلعه من رماد بشري يعود لوالدها.

وعلقت الأم على الموقف "أن والدها كان ليعتبر الحادثة مضحكة" لو كان حيّا، وأنها "على وشك" التعافي من تلك اللحظة.