توقيف تايلاندي ادعى أن زوجته دفنت تحت ركام الزلزال ليتلقى التبرعات

أُلقي القبض على رجل تايلاندي لادعائه زورًا أن زوجته الحامل دُفنت تحت الأنقاض بعد زلزال ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي.

واعترف سومنيت دوانجنيت، وهو في أوائل الخمسينيات من عمره، باختلاق هذا الادعاء بعد أن احتجزته الشرطة يوم الاثنين، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وقالت السلطات إن تصرفات سومنيت تسببت في حالة من الذعر العام، وإنه سيواجه عواقب قانونية لردع حوادث مماثلة. ويُعتقد أنه تلقى ما لا يقل عن 10,000 بات (293 دولارًا أمريكيًا) كتبرعات.

وشوهد سومنيت في موقع انهيار مبنى مكتب التدقيق الحكومي، مرتديًا سترة عاكسة من جهة عمله السابقة، وهو يحمل بطاقة هوية موظفة تعود لزوجته. وصرح للصحفيين بأن زوجته، الحامل في شهرها الرابع، محاصرة في الداخل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن". وادعى أن زوجته اتصلت به عندما بدأ المبنى يهتز، ففقد الاتصال بها بعد ذلك.

بدأت القصة تتكشف عندما كشفت صفحة على فيسبوك تُدعى "بيج كرين" أن ابنة سومنيت، التي لم تره منذ ثماني سنوات، هي من تعرّفت عليه في الأخبار. وذكرت التقارير أنها قالت إن والدتها طلقته بسبب مشاكله المتكررة التي تسبب بها للعائلة.

كما قدّمت زوجته السابقة كورنويبا سونبوبا، البالغة من العمر 25 عامًا، شكوى للشرطة، مُدّعيةً أن سومنيت استخدم بطاقة هويتها القديمة كموظفة لدعم ادعائه الكاذب.

وقالت كورنويبا، التي تعمل الآن في شركة ملابس جولف، إنها تركت وظيفتها السابقة عام 2019 وأعادت بطاقة الموظف آنذاك. ولم تكتشف إساءة استخدامها إلا بعد أن نبهتها صديقة لها. كما أكدت مجموعة TIS Guard Group يوم الاثنين أن سومنيت ترك الشركة العام الماضي.

وبموجب القانون التايلاندي، فإن نشر معلومات كاذبة أثناء الكوارث من أجل التعاطف أو التبرعات يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد، أو غرامة قدرها 10 آلاف بات (293 دولارا أمريكيا)، أو كليهما، وفقا لشبكة PBS التايلاندية.