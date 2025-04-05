تمديد مهرجان «غايته العين»

أعلن مهرجان «غايته العين 2025» عن تمديد فعالياته التي انطلقت في 30 مارس الماضي في مركز أدنيك العين حتى يوم غد الأحد.

ويأتي القرار استجابة للإقبال الجماهيري الكبير، ليمنح المزيد من المقيمين والزوار فرصة استثنائية للاستمتاع بتجربة ثقافية وترفيهية فريدة. ويتيح التمديد استكشاف ما يقدمه المهرجان من تنوع ثري، يشمل منطقة «صدى العين» التي تحتضن مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة، و«المنطقة التراثية» التي تعد نافذة على الثقافية الأصيلة، إلى جانب برنامج العروض الترفيهية الحية وفنون الأداء التي تقام على المسرح الرئيس طوال فترة المهرجان، ومنطقة «واحة الفنون» التي تحتضن أعمالاً فنية من إبداع فناني منطقة العين.