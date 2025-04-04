هدية غريبة أنقذته.. سائح أميركي يفلت من الموت بيد أخطر قبائل العالم

أفلت سائح أمريكي يدعى ميخايلو فيكتوروفيتش بولياكوف من الموت بأعجوبة، بعد أن زار المكان الأكثر خطورة في العالم، وهو جزر أندامان ونيكوبار في الهند.

وبعد نجاة الشاب، تم اعتقاله بتهمة دخول منطقة المحمية القبلية في الجزر المحظورة، بحسب ما أفادت الشرطة يوم الأربعاء.

وتم اعتقال الشاب (24 عاماً) من قبل جهاز التحقيقات الجنائية (CID) في 31 مارس/آذار، بعد أن اتهم بدخول الجزر من دون أي إذن رسمي، بحسب ما ذكرت الشرطة الهندية.

ووصل بولياكوف إلى الجزر في 26 مارس، ثم انطلق نحو جزيرة تسمى جزيرة «أندامان»، وفقاً للشرطة.

وقالت صحيفة «نيويورك بوست»، إن الشاب أفلت من الموت بأعجوبة، وذلك بفضل «علبة مشروب غازي» وحبة جوز هند قدمهما كهدية، أو كجزية، من أجل شراء حياته والإفلات من الموت على يد تلك القبيلة.

وتابعت الصحيفة أن الشاب نجح في ذلك، حيث تم تجاهله تماماً من قِبل سكان جزيرة «أندامان» وتم تركه وشأنه من دون أن يتم قتله أو المساس به.

وكانت هذه الجزيرة هي نفسها التي شهدت مقتل الأمريكي جون ألين تشاو على يد نفس القبيلة في عام 2018 بعد محاولته تحويلهم إلى تغيير الديانة.

وبعد أن عاد الشاب إلى الشاطئ لفترة قصيرة، حيث ترك قرابينه وجمع عينات من الرمال، عاد بولياكوف إلى منطقة المنتجع في الساعة السابعة مساءً، حيث رآه الصيادون المحليون.

وذكرت الشرطة أنها صادرت كاميراته وأكدت أن هذه الزيارة لم تكن الأولى له، حيث كان قد زار قبائل أخرى في وقت سابق.

وتعتبر هذه الجزر محمية بموجب قوانين الهند، إذ يُحظر دخول الأجانب إلى مناطق القبائل المعزولة، التي تُعد من أكثر القبائل عداءً تجاه الغرباء. وتم تقديم شكوى ضد بولياكوف بتهمة دخول محمية قبائل محمية من دون إذن رسمي.

يذكر أن جزر «أندامان ونيكوبار» هي إقليم تابع للهند، ويضم 572 جزيرة، منها 38 جزيرةً فقط مأهولة بالسكان، وتنقسم الجزر إلى مجموعتين رئيسيتين ويفصل بينهما قناة مائية بعرض 150 كيلومتراً.