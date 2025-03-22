استراليا: توقيف "طبيبة أسنان"مارست المهنة 8 سنوات بدون شهادة

أُلقت الشرطة الأسترالية القبض على يولاندا ميخيا كارانزا الأسبوع الماضي بعد أن تلقى الضباط بلاغًا من العديد من "مرضاها"، وفقًا لقناة WABC يبدون شكوكا في حقيقة كون المرأة طبيبة أسنان فعلية.

واكتشف المحققون بعد القيام بعملية تفتيش أن السيدة البالغة من العمر 55 عامًا قد أنشأت عيادة أسنان كاملة الفعالية في منزلها وكانت تعمل كما لو كانت طبيبة أسنان حقيقية... وهو ما لم تكن عليه، كونها لا تمتلك أية تراخيص أو سجلات تدريب.

وتواجه الطبيبة المزيفة الآن ثلاث تهم بممارسة مهنة بدون ترخيص، ويطلب المسؤولون من المزيد من مرضاها التقدم للشكوى مع استكمال إجراءات القضية. وأدرك المرضى الذين أبلغوا الشرطة بالفعل بعد زيارتها أن هناك خطأ ما. إذ زعموا أنها لم تستخدم التخدير أبدًا، كما استخدمت مضادات حيوية أجنبية، وعانى مرضى لديها أيضًا من تلف في الأعصاب وحتى شلل في الوجه بعد خضوعهم للجراحة.

ولكن الأسوأ من كل هذا هو أن هذه لم تكن مجرد عملية خاطفة تم اكتشافها. كونها مارست هذه المهنة منذ ثماني سنوات!

وذكرت إذاعة غرب أستراليا أن الضباط يعتقدون أنها استهدفت مرضى الطبقة الدنيا من الذين لم يكن لديهم تأمين أسنان أو أموال كافية لتغطية التكاليف التقليدية.