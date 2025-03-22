«كتابك يصنع فرقاً».. تواصل جمع الكتب المستعملة

تتواصل في دبي المبادرة الرمضانية التي أعلن عنها مركز دبي المالي العالمي، الوجهة النابضة بالفن والإبداع في قلب دبي، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، لجمع الكتب المستعملة تحت عنوان «كتابك يصنع فرقاً» (Drop a Book, Make a Difference)، التي تهدف إلى تمكين العقول وتحويل المجتمعات.

وتستمر المبادرة إلى نهاية شهر مارس 2025، حيث يمكن لأي شخص التبرع بكتبه المستعملة، ووضعها في أحد صناديق التبرع التابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو في واحدة من مكتبات دبي العامة. وتتضمن المبادرة فعالية لبيع الكتب المستعملة خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر إلى 30 مارس 2025، في «جيت أفينيو 4» (المنطقة D سابقاً). وتُشكل المبادرة فرصة مثالية لأفراد المجتمع للالتقاء والاحتفال معاً بشهر البركة، حيث يمكنهم الاستمتاع بأجواء مركز دبي المالي العالمي الهادئة، واستكشاف مجموعة واسعة من الكتب، كما يمكن للزوار إثراء تجربتهم بتناول الإفطار في أحد المقاهي أو المطاعم المتنوعة التي يحتضنها المركز.

وستُخصص جميع عائدات مبادرة «كتابك يصنع فرقاً» لمصلحة جمعية شريكة تدعم تعليم الأطفال في الدول النامية. ويمكن التبرع بالكتب المستعملة في مواقع متعددة داخل مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك «جيت أفينيو 1» (الطابق الأول، بالقرب من مطعم «بايت مي برغر» و«دبي تبادر»)، ومبنى «جيت أفينيو 2» (بالقرب من كافيه نيرو)، ومبنى «جيت أفينيو 3» (بالقرب من مطعم «راسبوتين»)، إضافة إلى «جيت أفينيو 4» (الطابق الأول، «ساوث ماركت»). كما تتوافر نقاط تبرع أخرى عبر كل من مكتبة أم سقيم العامة، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، وغيرها من مكتبات دبي العامة.

. يمكن التبرع بالكتب المستعملة في صناديق التبرع في مركز دبي المالي العالمي، والمكتبات التابعة لـ«دبي للثقافة».