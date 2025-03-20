مسلسل "إش إش" يطيح بمخرجه .. محمد سامي يعلن الإعتزال

بلغت أزمة مسلسل "إش إش" المصري الذروة بعد موجة الانتقادات اللاذعة التي وجهت له، حيث أعلن مخرج العمل محمد سامي (وزوج بطلة المسلسل مي عمر) اعتزال الدراما التلفزيونية بعد رحلة استمرت 15 عاما، حسبما كتب على صفحته الرسمية في "فيسبوك" اليوم.

وواجه المسلسل، الذي أثار جدلا كبيرا، موجة اتهامات بـ"هدم قيم المجتمع"، بما يحتويه من ألفاظ خارجة ومصطلحات اعتبرت "غريبة"، كما أنه "لا يعرض الصورة الواقعية للحارة الشعبية المصرية"، وفق منتقديه.

ويدور مسلسل "إش إش" حول راقصة شابة وابنة راقصة سابقة، تكتشف أن والدتها تعرضت لعملية نصب كبرى من أقرب الناس إليها، بمن فيهم زوجها ومساعدتها والطبال، حيث استولوا على ملهى ليلي كانت تمتلكه، ولفقوا لها قضية زجت بها في السجن ظلما.

وفي سياق الأحداث، تتعرض "إش إش" لمكيدة أخرى عندما يدبر لها ابن مساعدة والدتها فخاً بالزواج منها عبر مأذون مزيف، ثم يتخلى عنها، لتواجه تحديات قاسية في مجتمع لا يرحم.

والمسلسل من بطولة مي عمر وماجد المصري وإدوارد وانتصار، ومن إخراج محمد سامي.